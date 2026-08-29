Yeşilyurt'ta vefa eseri: Hüseyin Kırteke taziye evi hizmette

Hüseyin Kırteke taziye evi törenle açıldı:

Yeşilyurt Belediyesi destekleriyle, hayırsever iş insanı Mustafa Kırteke tarafından merhum Hüseyin Kırteke anısına Özalper Mahallesi'nde yaptırılan taziye evi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Açılışa belediye, valilik ve siyaset temsilcileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Hayırseverin mesajı ve aile vefası:

Konuşmasında duygularını paylaşan Mustafa Kırteke, babasının iyi olmayı, paylaşmayı ve dara düşenin yanında durmayı öğrettiğini belirterek, adını yaşatmak amacıyla yaptırdıkları taziye evinin artık tüm hemşehrilere açık olduğunu söyledi. Kırteke, eserle insanların zor günlerinde bir araya gelip acılarını paylaşabilecekleri, dualarını birlikte edebilecekleri bir mekân kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Belediye projeleri ve hedefler:

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit açılışta yaptığı konuşmada, hayırsever iş insanlarıyla iş birliği sonucu 2,5 yılda 4 taziye evinin tamamlandığını ve ilçeye toplam 17 taziye evi kazandırmayı hedeflediklerini aktardı. Geçit, taziye evlerini sadece yas mekânı olmaktan çıkararak, ihtiyaç anında toplanma ve barınma alanı olarak da kullanılabilecek fonksiyonel yapılar şeklinde planladıklarını ifade etti.

Başkan Geçit, banyo, WC ve oturma alanları gibi temel ihtiyaçların karşılandığı taziye evlerinde ayrıca 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an Kursu alanları oluşturulacağını belirtti. İnönü Mahallesi'nde devam eden projede binanın alt katında Kur'an Kursu, üst katında taziye alanı yer alacak. Günata ailesiyle yapılan protokoller kapsamında bazı taziye evlerine kreş ve kurs alanlarının eklenmesi kararlaştırıldı; kırsal bölgelere kütüphane kazandırma planları da sürdürülecek.

Yetkililerden tebrik ve katılım:

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de törende konuşarak hayırseverliği ve projenin önemini vurguladılar. Malatya Valisi Seddar Yavuz ise eserin toplumsal dayanışma ve vefa örneği olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Açılışın sonunda taziye evinin kurdelesi dualarla kesildi. Törene Vali Seddar Yavuz, Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP MYK Üyesi Mesut Samanlı, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Burhan Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hayırsever Mustafa Kırteke, Kırteke ailesi mensupları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Yeşilyurt yönetimi, taziye evlerini sosyal dayanışmayı güçlendiren, eğitim ve kültürel faaliyetlere de hizmet eden çok amaçlı yaşam alanları haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

YEŞİLYURT’TA HÜSEYİN KIRTEKE TAZİYE EVİ HİZMETE SUNULDU