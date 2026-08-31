Dolar 48,2573 +0,06%
Euro 55,9986 +0,23%
Bist 14.565,85 -0,52%
Altın Gram 6.965,18 -0,90%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,72 +3,02%
--°

Yeşilyurt’ta zaferin coşkusu yaz akşamlarına taşındı

Yeşilyurt Yaz Akşamları'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104’üncü yılı coşkuyla kutlandı; müzik, çocuk etkinlikleri ve bayraklarla birlik mesajı verildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt’ta zaferin coşkusu yaz akşamlarına taşındı

yeşilyurt yaz akşamlarında zafer coşkusu:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilyurt Yaz Akşamları etkinliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Yeşilyurt Kent Konseyi önünde buluşan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile alanı kırmızı-beyaza bürürken, gecede milli birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

etkinlik programı ve halkın katılımı:

Program müzik, gösteriler, animasyon ve çocuk etkinliklerinden oluşan zengin bir içerikle sürdü. Sahne alan Lütfü Acıbucu ve ekibi seslendirdikleri eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, izleyiciler şarkılara eşlik etti. Etkinlikte 7’den 70’e çok sayıda vatandaş yer aldı; ellerinde Türk bayraklarıyla meydana renkli görüntüler oluştu ve izleyenler bayram coşkusunu yaz akşamlarında birlikte paylaştı.

çocuklara yönelik etkinlikler ve sürprizler:

Gecede çocuklar için düzenlenen animasyon gösterileri, atölye çalışmaları ve farklı etkinlikler programı zenginleştirdi. Düzenlenen sürpriz hediye çekilişleri, küçük katılımcılar ve aileleri için unutulmaz anlar yarattı; etkinlik boyunca çocukların yüzündeki tebessüm öne çıktı.

başkan geçit'in mesajı:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de etkinliğe katılarak vatandaşlarla sohbet etti, hediyeleri takdim etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başkan Geçit konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, '30 Ağustos Zafer Bayramımızın coşkusunu, Yeşilyurt Yaz Akşamlarında kıymetli hemşehrilerimizle birlikte yaşadık' dedi. Geçit, birlik ve beraberlik içinde daha çok etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Gecenin genelinde müzik, eğlence ve bayraklarla oluşan atmosfer, Yeşilyurt’ta 30 Ağustos’un anlam ve önemine yakışır görüntülere sahne oldu ve yaz akşamlarının coşkusu ile bayram gururu aynı karede buluştu.

YEŞİLYURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU YAZ AKŞAMLARINA TAŞINDI

YEŞİLYURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU YAZ AKŞAMLARINA TAŞINDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te temizlik seferberliği: mahalle mahalle hijyen çalışması
images

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı
images

Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi
images

Çilimli gençlerini bekleyen merkez için çalışmalar yerinde değerlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TBMM'de veda: eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için tören

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Kırıkkale'de terfi sevinci: jandarma personeli yeni rütbelerine kavuştu

Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı