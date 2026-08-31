Yeşilyurt’ta zaferin coşkusu yaz akşamlarına taşındı

yeşilyurt yaz akşamlarında zafer coşkusu:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilyurt Yaz Akşamları etkinliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Yeşilyurt Kent Konseyi önünde buluşan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile alanı kırmızı-beyaza bürürken, gecede milli birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

etkinlik programı ve halkın katılımı:

Program müzik, gösteriler, animasyon ve çocuk etkinliklerinden oluşan zengin bir içerikle sürdü. Sahne alan Lütfü Acıbucu ve ekibi seslendirdikleri eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, izleyiciler şarkılara eşlik etti. Etkinlikte 7’den 70’e çok sayıda vatandaş yer aldı; ellerinde Türk bayraklarıyla meydana renkli görüntüler oluştu ve izleyenler bayram coşkusunu yaz akşamlarında birlikte paylaştı.

çocuklara yönelik etkinlikler ve sürprizler:

Gecede çocuklar için düzenlenen animasyon gösterileri, atölye çalışmaları ve farklı etkinlikler programı zenginleştirdi. Düzenlenen sürpriz hediye çekilişleri, küçük katılımcılar ve aileleri için unutulmaz anlar yarattı; etkinlik boyunca çocukların yüzündeki tebessüm öne çıktı.

başkan geçit'in mesajı:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de etkinliğe katılarak vatandaşlarla sohbet etti, hediyeleri takdim etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Başkan Geçit konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, '30 Ağustos Zafer Bayramımızın coşkusunu, Yeşilyurt Yaz Akşamlarında kıymetli hemşehrilerimizle birlikte yaşadık' dedi. Geçit, birlik ve beraberlik içinde daha çok etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Gecenin genelinde müzik, eğlence ve bayraklarla oluşan atmosfer, Yeşilyurt’ta 30 Ağustos’un anlam ve önemine yakışır görüntülere sahne oldu ve yaz akşamlarının coşkusu ile bayram gururu aynı karede buluştu.

YEŞİLYURT’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU YAZ AKŞAMLARINA TAŞINDI