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Yeşilyurt'un 2027 bütçesi 8 milyarı aştı: etüt ve proje müdürlüğü kuruluyor

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2027 gelir-gider bütçesini 8 milyar 6 milyon 629 bin TL olarak oy birliğiyle kabul etti; etüt ve proje müdürlüğü kurulacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yeşilyurt'un 2027 bütçesi 8 milyarı aştı: etüt ve proje müdürlüğü kuruluyor

meclis toplantısı ve kararların genel çerçevesi

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nın ikinci birleşimini Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında belediye hizmet binasındaki Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda belediyenin 2027 mali yılı bütçesi ile birlikte kurumsal düzenlemeler ve imarla ilgili gündem maddeleri ele alındı.

2027 mali yılı bütçesi:

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2027 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek Yeşilyurt Belediyesinin 2027 bütçesi 8 milyar 6 milyon 629 bin TL olarak belirlendi. Mecliste ayrıca 2027 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile belediye ücret tarifesi de görüşülüp karara bağlandı.

kurumsal düzenlemeler ve taşınmaz tahsisi:

Toplantıda belediyenin kurumsal yapısına ilişkin önemli bir adım atılarak Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulması teklifi meclis tarafından onaylandı. Ayrıca Kaynarca Mahallesi’ndeki, belediyeye ait bir taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına 5 yıl süreyle tahsis edilmesine karar verildi; tahsis protokolünün imzalanması için Belediye Başkanı İlhan Geçit'e yetki verildi. İmarla ilgili bazı gündem maddeleri ise değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı 4 Kasım tarihinde saat 14.00’te yapılacak. Alınan kararlar, önümüzdeki dönemde belediye hizmetlerinin organizasyonu ve uygulama süreçleri açısından belirleyici olacak.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ, 2027 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ 8 MİLYAR 6 MİLYON 629 BİN TL OLARAK...

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ, 2027 YILI GELİR VE GİDER BÜTÇESİNİ 8 MİLYAR 6 MİLYON 629 BİN TL OLARAK KABUL ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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