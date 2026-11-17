Tematik mahalle çalışmasının hedefleri:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında, ilçenin köklü kültürel mirasının ve tarımsal zenginliklerinin korunarak ekonomik değere dönüştürülmesi ana hedef olarak belirlendi. Toplantıya Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da katıldı; katılımcılar yerel değerlerin tanıtımı, korunması ve tescil süreçlerinin hızlandırılması üzerine görüşlerini paylaştı.

Komisyonun çalışma alanları:

Oturumda, Tematik Mahalleler Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılar ele alındı. Komisyonun yaklaşımı, her mahallenin kendine özgü kültürel, tarımsal ve ekonomik unsurlarını ayrı ayrı değerlendirmek ve bunları "Mahalleden Markaya, Tarladan Sofraya, Tescilden Turizme" projesi kapsamında sistematik hale getirmektir. Bu kapsamda; tarımsal ürünlerin markalaştırılması, coğrafi işaret ve tescil süreçlerinin hızlandırılması, yöresel ürünlerin turizme entegre edilmesi ve ortak ekonomik projelerin hayata geçirilmesi konuşuldu.

Uygulama adımları ve beklentiler:

Başkan Geçit, yerel üreticilerin görüş ve önerileri doğrultusunda bir yol haritası oluşturduklarını belirtti. Önceliklerin arasında ürünlerin kalite standartlarının yükseltilmesi, ambalajlama ve pazarlama kapasitesinin güçlendirilmesi, ayrıca turizm altyapısıyla entegrasyon yer alıyor. Bu adımların yerel ekonomiye katkı sağlayacağı, turizm potansiyelini artıracağı ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını kolaylaştıracağı vurgulandı.

Toplantıda söz alan kurum temsilcileri ve üreticiler arasındaki diyalogun, uygulama sürecinin en kritik unsuru olduğuna dikkat çekildi. Başkan Geçit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan başta olmak üzere katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederek, kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini ve projelerin kademeli olarak hayata geçirileceğini ifade etti.

YEŞİLYURT’UN KÖKLÜ DEĞERLERİ GELECEĞE TAŞINACAK