Yeşim Grup'ta sürdürülebilirlik ayı çalışanlarda farkındalık yarattı

Yeşim Grup'ta sürdürülebilirlik ayı ve festival

Yeşim Grup, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği "Sürdürülebilirlik Ayı" etkinlikleriyle çalışanlarını sürdürülebilirlik bilinci etrafında bir araya getirdi. Söyleşi, eğitim, belgesel gösterimi, takas etkinliği, bilgi yarışmaları, atölyeler ve çeşitli fiziksel ile zihinsel aktivitelerle zenginleştirilen program, altıncı kez düzenlenen Sürdürülebilirlik Festivali ile son buldu.

etkinliklerin içeriği ve katılım:

Yeşim’in içe dönük değerlerini ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu pekiştirmeyi amaçlayan programda çalışanlar hem öğrenme hem de deneyimleme fırsatı buldu. Söyleşiler ve eğitim oturumları sürdürülebilirlik uygulamalarını gündelik hayata nasıl taşıyacaklarına odaklandı; belgesel gösterimleri ve atölyeler ise daha geniş bir farkındalık yaratmayı hedefledi. Takas etkinliği ve oyunlarla desteklenen program, katılımcıların etkinliklere yoğun ilgi göstermesini sağladı.

ödüller, sertifikalar ve tanınma:

Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen törende, Sürdürülebilirlik, Eğitim ve Gelişim Programı ile Kişisel Gelişim İçin Kurumsal Dönüşüm Programını tamamlayan çalışanlara sertifikaları takdim edildi. Ulusal ve uluslararası platformlarda başarı gösteren ekipler ise Sürdürülebilirlik Onur Ödülü ile ödüllendirildi. Açılış konuşmaları sonrası iş sağlığı ve güvenliği alanındaki riskleri bildiren çalışanlara ve bilgi yarışmasının kazananlarına ödüller verildi.

Yeşim Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Mutlu Toksöz festivalin açılışında etkinliklerin önemini şöyle özetledi: "Sizlerle birlikte birçok farklı başlık altında sürdürülebilirliği yaşamak, firmamız adına son derece değerli. Sürdürülebilirlik ilk bakışta çok büyük ve zor bir konu gibi görünebilir. İklim değişikliği diyoruz, su diyoruz, enerji diyoruz, atık diyoruz, geri dönüşüm diyoruz. Ama aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şey, günlük hayatımızda verdiğimiz küçük kararların toplamı. Gereksiz yere tüketmemek, bir atığı doğru yere atmak, enerjiyi boşa harcamamak ve en önemlisi bunu hep birlikte yapmak ve bir alışkanlığa dönüştürmek. Bugünkü festivalde hedefimiz, sürdürülebilirlik bilincini artırmaya, farkındalık oluşturmaya yönelik çeşitli etkinlikleri denemeniz ve keyif almanız."

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise kurum değerlerinin pratiğe dökülmesinin önemine dikkat çekti: "Kurum kültürümüzün temelinde dört önemli değerimiz var: Performans Tutkusuyla Çalışırız, Müşterimizle Beraber Yürürüz, Birlikte Başarırız ve Sürdürülebilirlik Önceliğimizdir. Bu değerlerin yalnızca söylemde kalmayıp hayatın içinde de anlam bulması ve kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bizim için büyük önem taşıyor. Yeşim’in değerlerini çalışanlarımızla buluşturmak ve bu değerleri birlikte yaşatmak için yıl boyunca farklı etkinlikler düzenliyoruz. Sürdürülebilirlik Festivalimiz de bu anlayışın önemli bir parçası. O nedenle altı yıldır festivalimizi çok önemsiyor, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı çalışanlarımızla birlikte güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu yeniden gündeme taşıyarak tüm kamuoyunda da farkındalık oluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu alanda öncü olmak, liderlik etmek ve farklı firmalara ilham vermek, üstlendiğimiz rolün önemli bir parçası. İnanıyorum ki geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bu rolü sürdürerek sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmaya ve ilham vermeye devam edeceğiz."

Gün boyu süren festival; yarışmalar, oyunlar, atölyeler ve ödül törenleriyle çalışanlara hem keyifli bir gün yaşattı hem de şirket içinde sürdürülebilirlik bilincinin yerleşmesine katkıda bulundu. Etkinlikler, Yeşim Grup'un sürdürülebilirliği kurum kültürünün merkezine koyma hedefini bir kez daha teyit etti.

YEŞİM GRUP, HER YIL EYLÜL AYINDA DÜZENLEDİĞİ "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AYI" ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARINI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ ETRAFINDA BULUŞTURDU. SÖYLEŞİLER, EĞİTİMLER, BELGESEL GÖSTERİMİ, ÖDÜL TÖRENİ, TAKAS ETKİNLİĞİ VE GELİŞİM PROGRAMLARIYLA SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AYI, ALTINCI KEZ DÜZENLENEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FESTİVALİ'YLE GÖRKEMLİ BİR FİNALE ULAŞTI.