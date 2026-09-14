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Yetim Vakfı Adıyaman’da çocuklara umut çantaları dağıttı

Yetim Vakfı Adıyaman teşkilatı, 'İyilik çantası sizinle dolsun' projesiyle 6 Şubat sonrası çocuklara kırtasiye, oyun ve hediyelerle moral verdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yetim Vakfı Adıyaman’da çocuklara umut çantaları dağıttı

Etkinlik detayları:

Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı tarafından yürütülen 'İyilik çantası sizinle dolsun' projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye ve hediye desteği sağlandı. Program, 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Adıyaman'da çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı hedefledi.

Etkinlikte içinde çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunan İyilik Çantaları dağıtıldı. Gün boyunca yüz boyama, oyun atölyeleri ve grup etkinlikleri düzenlenerek çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı. Dağıtım sırasında çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi; gönüllerince eğlenen çocukların mutluluğu etkinlik boyunca gözlendi.

Programa katılımcılar ve uygulama:

Programa Yetim Vakfı Adıyaman Teşkilatı Başkanı Nihat Yılmaz, vakıf gönüllüleri, çocuklar ve aileleri katıldı. Gönüllüler saha düzenlemeleri, oyun yönetimi ve çantaların hazırlanmasında aktif rol aldı. Organizasyonun sonunda her çocuğa kırtasiye setleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi, böylece hem eğitim desteği hem de günlük moral desteği sunulmuş oldu.

Başkanın mesajı:

Etkinlikte konuşan Nihat Yılmaz, organizasyonun amacını ve önemini şu sözlerle anlattı: '6 Şubat depremlerinde ağır bir imtihan yaşayan Adıyaman’ımızda, Yetim Vakfımızın öncülüğünde çocuklarımızın gönüllerine dokunmak, yüzlerindeki tebessüme ortak olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yeni eğitim-öğretim yılının başladığı bu anlamlı günde eğitim yolculuklarına küçük de olsa bir katkı sunmak için böyle anlamlı bir program düzenledik.'

Yılmaz, dağıtılan yardımın maddi sınırların ötesinde bir anlam taşıdığını vurgulayarak, 'Bizim için bugün dağıttığımız her bir çanta, her bir kırtasiye malzemesi sadece bir ihtiyaç değil; çocuklarımızın yüreğine bırakılan bir umut, geleceğe uzanan bir kardeşlik eli ve ‘Sen yalnız değilsin, biz senin yanındayız’ mesajıdır. Çünkü bir çocuğun yüzündeki tebessüm, dünyadaki en kıymetli mutluluklardan biridir' ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve sonuç:

Programda emeği geçen gönüllülere ve katkı sağlayan hayırseverlere yönelik teşekkürlerini ileten Yılmaz, 'Bu anlamlı organizasyona öncülük eden Yetim Vakfımıza, katkı sunan kıymetli hayırseverlerimize, emeği geçen tüm dava ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum' dedi. Etkinlik, Adıyaman'da dayanışma ve yardımlaşmanın somut bir örneği olarak değerlendirildi ve çocukların moraline katkı sağladı.

Yerel toplumun ve vakıf gönüllülerinin bir araya gelmesiyle gerçekleşen bu tür programlar, hem eğitim desteği sağlıyor hem de deprem sonrası iyileşme sürecinde toplum bağlarını güçlendiriyor.

YETİM VAKFI ADIYAMAN TEŞKİLATI TARAFINDAN &quot;İYİLİK ÇANTASI SİZİNLE DOLSUN&quot; PROJESİ KAPSAMINDA...

YETİM VAKFI ADIYAMAN TEŞKİLATI TARAFINDAN "İYİLİK ÇANTASI SİZİNLE DOLSUN" PROJESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA KIRTASİYE VE HEDİYE DESTEĞİNDE BULUNULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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