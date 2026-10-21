Yetiştirme yurdunda büyüyen adamın hayatı komşu kurşunuyla sona erdi

Olayın gelişimi:

Perşembe günü Sakarya’nın Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesindeki apartmanda yaşanan olayı, taşınma sonrası geriye kalan eşyalarını almak için binaya dönen 35 yaşındaki Hakan Turak başlattı. Turak, daha önce yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle evini boşaltmıştı; taşınma işlerinin büyük ölçüde tamamlanmasının ardından geride kalan 3-4 parça eşyasını almak üzere eski adresine geldi.

Eski alt kat komşusu S.T. ile karşılaşan Turak ile S.T. arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve S.T. yanında bulundurduğu silahla Turak’a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Turak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kurbanın hayat öyküsü:

Hayatını kaybeden Hakan Turak ile eşi E. Turak hakkında, çocukluk ve gençlik yıllarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Turak’ın çocukluk dönemini Sakarya Erkek Yetiştirme Yurdunda devlet koruması altında geçirdiği, eşinin ise devlet bünyesindeki bir kız yetiştirme yurdunda büyüdüğü belirtildi.

Mesleki olarak Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri biriminde görev yapan Turak, yaşadığı ölümcül saldırının ardından iki gün önce son yolculuğuna uğurlandı.

Şüpheli ve adli süreç:

Olay sonrası gözaltına alınan S.T. hakkında, psikolojik sorunları olduğuna dair iddialar öne sürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu vakada, apartman içi anlaşmazlıkların nasıl hızla şiddete dönüşebileceği ve devlet koruması altında yetişmiş kişilerin yaşam öykülerinin toplumsal güvenlik ve destek mekanizmaları açısından taşıdığı önem bir kez daha gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma adli mercilerce sürdürülüyor.

Komşu kurşunuyla son bulan hayatın ardındaki acı hikaye