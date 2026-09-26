Yığılca Yoğunpelit’te kovan sayımıyla arıcılık kayıt altına alınıyor

Yoğunpelit köyünde saha çalışması:

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit Köyü'nde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımı yapıldı. Çalışma yerinde gerçekleştirilen kontrollerle kovanlar tek tek incelendi ve kayıt altına alındı.

Sayım kapsamında bölgedeki arılı kovanlar kontrol edilerek sayımları tamamlandı; ekipler, saha verilerini not ederek işlemleri raporladı.

Amaç ve önemi:

Yetkililer, çalışmanın temel amacının arılı arıcılık faaliyetlerini kayıt altına almak ve tarımsal üretim verilerinin güncel tutulmasını sağlamak olduğunu açıkladı. Güncel kayıtlar, bölge planlaması ve destekleme politikaları için temel veri kaynağı olacak.

Saha çalışmaları sürecek:

Yetkililer ayrıca arıcılık faaliyetlerinin düzenli şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, saha çalışmalarının ve kayıt güncellemelerinin devam edeceğini bildirdi. Bölgedeki izleme ve kayıt süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI YOĞUNPELİT KÖYÜ’NDE ARILI KOVAN SAYIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.