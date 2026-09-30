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Yığılca'da kanatlı yetiştiricilerine mevzuat eğitimi

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kanatlı yetiştiricilerine Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelikleri hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yığılca'da kanatlı yetiştiricilerine mevzuat eğitimi

Yığılca'da kanatlı yetiştiricilerine yönelik mevzuat bilgilendirmesi

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri, ilçede faaliyet gösteren kanatlı yetiştiricilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

toplantıda neler anlatıldı:

Toplantıda, kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerin uyması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuat ve yönetmelikleri hakkında yetiştiricilere bilgi verildi. Açıklamalar, mevzuata uyumun önemi ve hayvan sağlığının korunması üzerinde durularak aktarıldı.

amaç ve sürdürülecek çalışmalar:

Gerçekleştirilen bilgilendirmenin amacı, yetiştiricilerin güncel düzenlemeler konusunda farkındalıklarının artırılması olarak açıklandı. Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE KANATLI YETİŞTİRİCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI...

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE KANATLI YETİŞTİRİCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENEREK, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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