Yığılca'da umutlu bekleyiş sona erdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu İl Jandarma Komutanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, saatler süren arama kurtarma çalışmalarının olumlu sonuçlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, 10 kız çocuğu ile 3 görevli personelin sağ salim bulunduğunu belirtti ve çocukların kısa süre içinde yanlarına getirileceğini söyledi.

arama kurtarma çalışmaları:

Bakanlığın verdiği bilgiye göre operasyon 178 personel ve 48 araç ile yürütüldü. Göktaş, çocuklar ve ekip üyelerinin Yığılca’da aracın bataklığa saplanması nedeniyle mahsur kaldığını aktardı. Çalışmaların yoğun ve koordineli şekilde devam ettiğini, ilgili kurumların sahada etkin rol oynadığını vurguladı.

Süreç boyunca İçişleri Bakanlığı, valilikler, AFAD, jandarma, asker ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlar seferber oldu. Bakan Göktaş, desteğini esirgemeyen kurumlara ve Bolulu vatandaşlara şükranlarını iletti: "Bu sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığımız, Valiliklerimiz, valilerimiz, AFAD’ımız, jandarmamız, askerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz’e gönülden teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."

çocukların sağlık durumu ve takip:

Bakan Göktaş, bulunan çocukların ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti ve ekledi: "Bizim en büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar." Çocuklar derhal sağlık kontrolünden geçirilecek ve gerekli tüm tedbirler alınacak.

Göktaş, yaşanan olayın ardından yetkililerin sahadaki koordinasyonunu öne çıkararak, "Hepimize geçmiş olsun" dileğinde bulundu ve dua ederek, "Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. Ayrıca süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı ve Orman Genel Müdürü ile tüm kurumlara teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmelerin devam edeceği, çocukların durumuna ilişkin sağlık ve sosyal hizmet süreçlerinin yetkili ekiplerce süratle yürütüleceği belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, BOLU'DA KAYIP 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİ PERSONELİN SAĞ SALİM BULUNDUĞUNU AÇIKLAYARAK, "BİZİM EN BÜYÜK AMACIMIZ, DUAMIZ ÇOCUKLARIMIZA BİR AN ÖNCE KAVUŞMAKTI. ÇOK ŞÜKÜR Kİ ÇOCUKLARIMIZ SAĞ SALİM AZ SONRA YANIMIZDA OLACAKLAR. ONLARI DERHAL BİR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRECEĞİZ. İLGİLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ DE ALACAĞIZ KENDİLERİYLE İLGİLİ" DEDİ.