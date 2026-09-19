Yiğiner'den delegelere çağrı: esnafın iradesi pazarlık konusu olamaz

İstişare toplantısı ve mesajın özü:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Adayı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile federasyon başkanlarının katıldığı istişare toplantısının ardından basına açıklama yaptı. Toplantıda, esnaf temsilcilerinin ahilik kültürünü yaşatma ve esnafın haklarını savunma kararlılığı öne çıktı.

Yiğiner açıklamasında, toplantının ardından kamuoyuna şu net mesajı verdi: "Temsil ettiğimiz delegelik iradesi ve oylarımız asla satılık değildir", bu iradenin korunacağının ve hiçbir şekilde pazarlığa konu edilemeyeceğinin altını çizdi.

Ahilik kültürü vurgusu ve temsil iddiası:

Yiğiner, esnaf hareketinin köklerine dikkat çekerek ahilik kültürünün önemine vurgu yaptı. Açıklamada yer alan ifadelere göre birlik ve federasyon başkanları, esnaf camiasının vicdanını, kardeşliğini ve toplumsal dirliğini koruma sorumluluğuna sahip olduklarını belirtti. Yiğiner, toplantıda şu sözleri de paylaştı: "Bizler; köklerini Anadolu’nun kadim medeniyetinden alan, asırlardır bu toprakların harcını, vicdanını, dirliğini ve kardeşliğini oluşturan ahilik kültürünü şiar edinmiş esnaf ve sanatkarlarımızın meşru temsilcisi olan birlik ve federasyon başkanlarıyız."

İddialara karşı net duruş ve genel kurul hazırlığı:

Yiğiner, son günlerde gündeme gelen iddiaları "organize ve maksatlı" olarak nitelendirip bu tür karalama kampanyalarını reddettiklerini belirtti. Mevcut yönetim anlayışının bazı çevrelerde kişisel ikbal arayışına girdiği yönündeki eleştirilere işaret eden Yiğiner, esnafın birikimi ve teşkilat kaynaklarının bir avuç yöneticinin tasarrufuna terk edilemeyeceğini savundu.

TESK Genel Kurulu'nun 30 Eylül tarihinde yapılacağı hatırlatılırken, Yiğiner ve beraberindeki başkanlar, delegelerin iradesine sahip çıkma çağrısını yineledi ve sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKAN ADAYI VE TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU (TŞOF) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ VE FEDERASYON BAŞKANLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISININ ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI.