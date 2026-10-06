Yıkamacılar operasyonu: 16 ay süren takip sonrası 102 gözaltı ve kapsamlı delil toplama

operasyonun detayları:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda "Yıkamacılar" isimli silahlı suç örgütünün tespit edildiği bildirildi. Yapılan çalışmada örgütün liderinin Tolga Hoşgökdelen olduğu belirlendi.

Emniyetin tespitlerine göre örgüt üyeleri birçok ayrı suçtan sorumlu tutuluyor. Takip ve analizlerde; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma, silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, nitelikli yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve görevli memura direnme gibi suçların da aralarında bulunduğu toplam 32 ayrı suç kapsamında faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

uygulanan operasyon ve adres aramaları:

Adana merkezli, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar illerini kapsayan operasyonda özel harekât timlerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekât polisleri kapıyı kırarak 106 adrese girip arama ve gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi. Operasyonda hedef alınan toplam 117 kişiden 102 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ele geçirilenler:

İkamet aramalarında çok sayıda mühimmat, silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, 1.403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura bulunuyor.

soruşturmanın seyri ve mali tedbirler:

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığına yönelik tedbir talepleri de yapıldı. Buna göre piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile toplam değeri 7 milyon 275 bin TL olan 12 araç için el koyma talep edildi. Örgüt adına paylaşım yaptığı tespit edilen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için de başvurular yapıldığı belirtildi.

Adli işlemlerin ve sorgulamaların devam ettiği, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.

ADANA MERKEZLİ 11 İLDE 16 BOYUNCA YAPILAN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN ‘YIKAMACILAR’ SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK VAKTİ GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 102 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. OPERASYONDA ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE DE ELE GEÇİRİLDİ.