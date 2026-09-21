Yıkım halindeki Ferdi Sporlar Merkezi'nde çatı yangını şehirde görüldü

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun hemen yanında, yeni stat projesi kapsamında yıkımı süren Ferdi Sporlar Merkezi'nde yangın çıktı. Olayın, çatı kısımdaki demirlerin kesimi sırasında başladığı değerlendiriliyor.

yangının çıkış anı ve müdahale:

Çatı bölümünde yapılan demir kesimi sırasında kıvılcımların çıktığı ve yangının kısa sürede büyüdüğü gözlendi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

etkiler ve görünüm:

Yangın sırasında merkezden yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görüldü; itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

VAN’DA YIKIMI DEVAM EDEN SPOR MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI.