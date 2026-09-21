Dolar 48,7941 +0,07%
Euro 56,0020 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.877,94 -0,92%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,57 -3,75%
--°

Yıkım halindeki Ferdi Sporlar Merkezi'nde çatı yangını şehirde görüldü

Van'da yıkım halindeki Ferdi Sporlar Merkezi'nde, çatıdaki demir kesimi sırasında çıktığı değerlendirilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yıkım halindeki Ferdi Sporlar Merkezi'nde çatı yangını şehirde görüldü

Yıkım halindeki Ferdi Sporlar Merkezi'nde çatı yangını şehirde görüldü

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun hemen yanında, yeni stat projesi kapsamında yıkımı süren Ferdi Sporlar Merkezi'nde yangın çıktı. Olayın, çatı kısımdaki demirlerin kesimi sırasında başladığı değerlendiriliyor.

yangının çıkış anı ve müdahale:

Çatı bölümünde yapılan demir kesimi sırasında kıvılcımların çıktığı ve yangının kısa sürede büyüdüğü gözlendi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

etkiler ve görünüm:

Yangın sırasında merkezden yükselen yoğun dumanlar kentin birçok noktasından görüldü; itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

VAN’DA YIKIMI DEVAM EDEN SPOR MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI.

VAN’DA YIKIMI DEVAM EDEN SPOR MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahvehanede yaşamını yitiren Mehmet Gök için soruşturma derinleştirildi
images

Kahta'da rampayı çıkarken tırdan düşen kepçe ulaşımı aksattı
images

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çı...
images

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adalet arayışındaki ailelerle bakanlıkta yol haritası görüşmesi

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı