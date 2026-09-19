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yıkım sırasında kendiliğinden çöken blokta aramalar tamamlandı: 3 yaralı, enkazda kimse yok

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yıkım çalışması sırasında bir blok çöktü; 3 yoldan geçen kişi yaralandı, AFAD ve itfaiye aramaları sonuçsuz kaldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 00:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

yıkım sırasında kendiliğinden çöken blokta aramalar tamamlandı: 3 yaralı, enkazda kimse yok

olayın gelişimi:

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 bloklu sitede yürütülen yıkım çalışmaları sırasında, gün içinde bir blokta yapılan müdahalenin sonlanmasının ardından binanın ayakta kalan kısmı kendiliğinden çöktü.

Çökme anında çevre kısa sürede toz ve dumanla kaplanırken, yoldan geçen üç kişi enkaz parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

arama-kurtarma çalışmaları:

Çökme sonrası enkaz altında iki kişinin kaldığı yönündeki ihbar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri geniş çaplı arama-kurtarma başlattı. Ekipler, enkazın farklı noktalarında özel eğitimli köpeklerle ve dinleme yöntemleriyle arama yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda enkazda kimsenin kalmadığı tespit edildi ve arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Olay sonrası bölge dronla havadan görüntülendi; arama çalışmaları tamamlandıktan sonra ayakta kalan bina bölümü iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

soruşturma ve işlemler:

Yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi ile kepçe operatörü, olayla ilgili ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Yetkililerin ve operatörün ifadeleri ile olayın nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Olayda en önemli doğrulama, arama-kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla enkaz altında kimsenin olmadığı yönündeki tespit oldu; yaralanan üç kişinin durumu ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilmesiyle takip edilmeye devam ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YIKIM ÇALIŞMASINDA ÇÖKEN BİNADA ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YIKIM ÇALIŞMASINDA ÇÖKEN BİNADA ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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