Yıkıntılar arasında sınav ve ders: Gazzeli öğrencilerin eğitim direnci

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Gazze’de Öğrenci Olmak" adlı programa Gazzeli öğrenciler Kerem Saleh ile Nur Naim El-Baz konuk oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda gerçekleşen etkinlik, Alanya Gençlik Merkezi iş birliğinde Alanya Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Programa ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Okul Müdürü Yılmaz Kısa, Filistinli Öğrenciler Topluluğu üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tarihsel çerçeve ve insani krizin boyutları:

Etkinlik, ALKÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan tarafından yapılan sunumla açıldı. Doğan, konuşmasında 1947 Birleşmiş Milletler paylaşım planı, 1948 Nakba, 1967 Altı Gün Savaşı ve 7 Ekim 2023 sonrası tırmanan askeri operasyonların kronolojisini aktardı. Sunumda; konutlar, hastaneler ve üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kurumlarının ağır hasar gördüğü ve bunun Gazze'de derin bir insani krize yol açtığı vurgulandı. Doğan, tüm bu koşullara rağmen üniversite hayatının sürdürülmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Gençlerin tanıklıkları: yollar, çadırlar ve zayıf internet:

Gazze İslam Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisi Nur Naim El-Baz, konuşmasında yüz yüze derslere katılmanın yolların tahrip edilmesi ve süregelen bombardımanlar nedeniyle büyük güçlük taşıdığını anlattı. El-Baz, çevrim içi eğitimi sürdürebilmek için bazen çadırından çıkarak internetin çektiği alanları aramak zorunda kaldığını söyledi. Öğrencinin sözleri, "Binalar bombalandığı için genel eğitim şartları zaten oldukça yetersiz kalıyor" ve "Her halimize şükür olsun" ifadeleriyle etkinlikte güçlü bir karşılık buldu.

ALKÜ öğrencisi ve Filistinli Öğrenciler Platformu Temsilcisi Kerem Saleh ise Filistin toplumunda eğitime verilen önemi ve yüksek okuryazarlık düzeyini öne çıkardı. Saleh, Filistinlilerin askerî bir ordusu bulunmadığını belirterek, "en büyük silahımız kalem ve eğitimdir" dedi. Okul bombalamaları sırasında kendi abisinin de şehit olduğunu aktaran Saleh, savaş öncesinde okul sıralarında olan çocukların bugün su ve gıda kuyruklarında beklemek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca Türkiye ve ALKÜ Rektörlüğü tarafından sağlanan eğitim bursları ve harç muafiyetleri için teşekkürlerini sundu.

Programın sonunda Genel Sekreter Hüseyin Er tarafından Müdür Ahmet Eşref Sarı, Okul Müdürü Yılmaz Kısa, Kerem Saleh ve Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan'a teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, Gazze'deki öğrencilerin ve akademisyenlerin yaşadığı zorlukları görünür kılarken, eğitimin devamı için sürdürülen çabaların altını çizdi.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ TARAFINDAN YAPILAN "GAZZE’DE ÖĞRENCİ OLMAK" İSİMLİ PROGRAMDA GAZZELİ ÖĞRENCİ KEREM SALEH VE GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ NUR NAİM EL-BAZ GAZZE’DEKİ YIKINTILAR ARASINDA ÜNİVERSİTE HAYATINI ANLATTILAR.