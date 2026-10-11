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Yılbaşı öncesi Iğdır'da kaçak alkol deposuna operasyon

Iğdır'da KOM ekiplerinin Topçular Mahallesi'ndeki çatı katında yaptığı operasyonda 216 şişe kaçak içki ve 70 paket sigara ele geçirildi; M.K. gözaltında.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yılbaşı öncesi Iğdır'da kaçak alkol deposuna operasyon

Operasyonun detayları:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin planlı saha çalışması sonucu Topçular Mahallesi'nde bir adreste yapılan arama ile soruşturma başlatıldı. Ekipler, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere depolandığı değerlendirilen kaçak ürünlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ele geçirilen ürünler ve depolama biçimi:

Yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 216 şişe alkollü içki ile 70 paket sigara bulundu. Ürünlerin çatı katında muhafaza edildiği tespit edildi ve ele geçirilen mallara el konuldu.

Şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında, M.K. isimli şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

M.K. İSİMLİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

M.K. İSİMLİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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