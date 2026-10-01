Yılda Şirketler Grubunun filosuna 101 Ford Trucks aracı katıldı

Toplu teslimatla filo güçlendirildi

Gaziantep merkezli, 20 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde faaliyet gösteren Yılda Şirketler Grubu, lojistik kapasitesini artırma hedefiyle Ford Trucks'tan toplu bir araç teslimatı aldı. Şirketin siparişi doğrultusunda filoya katılan 90 adet Yeni F‑MAX ve 11 adet F‑LINE 3245S olmak üzere toplam 101 ağır ticari araç, düzenlenen törenle teslim edilerek operasyonel hizmete girdi.

Tören ve katılımcılar:

Teslimat töreni 30 Eylül tarihinde Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ile Ford Trucks ve Yılda Şirketler Grubu yöneticileri hazır bulundu. Törene ayrıca Çetaş Otomotiv Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeynal Taşar ve Çetaş Ford Trucks Genel Müdürü Ahmet Orhun Özkan gibi sektör temsilcileri de katıldı.

Ford Trucks yetkililerinin değerlendirmesi:

Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, törende yaptığı konuşmada, yüksek adetli teslimatın hem marka konumunu hem de iş ortaklarıyla kurdukları güven ilişkisini yansıttığını belirtti. Duman, 'Müşterilerimizin operasyonlarına verimlilik katmak, onlara dayanıklılık ve düşük toplam sahip olma maliyeti avantajları sunmak bizim temel önceliğimiz' ifadelerini kullandı. Duman, F‑MAX ve F‑LINE 3245S modellerinin sunduğu sürücü konforu ve işletme maliyeti avantajlarının Yılda Şirketler Grubu'nun lojistik performansına katkı sağlayacağını vurguladı.

Yılda Şirketler Grubunun perspektifi:

Yılda Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Memik Yılmaz, yeni araçların şirketin büyüme stratejisindeki rolünü şöyle özetledi: 'Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir büyümeyi ve müşterilerimize en üst kalitede hizmet sunmayı odak noktamıza aldık. Filomuzu sektörün en güvenilir ve yenilikçi araçlarıyla güçlendirmek bizim için stratejik öneme sahip.' Yılmaz, teslimatın operasyonel hız ve rekabet gücünü artıracağını; aracın sunduğu güvenlik, performans ve yakıt verimliliğiyle maliyet avantajı sağlayacağını ifade etti.

Araçların öne çıkan özellikleri ve operasyonel katkıları:

Yeni F‑MAX, iç ve dış tasarımının yanı sıra Ecotorq GEN2 motoruyla dikkat çekiyor; üretici verilerine göre yeni motor yüzde 11,3'e varan yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Araçta siyah çerçeveli ön farlar, kişiselleştirilebilir 12'' dijital gösterge paneli ve 12.4'' multimedya ekranı, kablosuz şarj, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca 13 dil destekli sesli asistan ve yatak yanındaki dokunmatik kontrol ünitesi gibi sürücü odaklı çözümler yer alıyor.

F‑LINE serisi ise çok yönlülük ve veri odaklı yönetim özellikleriyle öne çıkıyor. ConnecTruck teknolojisi sayesinde araçlara anlık veri takibi, kestirimci arıza teşhisi ve uzaktan yazılım güncellemeleri yapılabiliyor; böylece operasyonel çalışma süresi en üst düzeye çıkarılıyor. F‑LINE 3245S modelinde kör nokta uyarı sistemi, yaya algılama, geri görüş kamerası ve lastik basıncı takip sistemi gibi güvenlik donanımları yer alırken, iç mekânda 9 inç multimedya ekran ile fonksiyonların merkezî yönetimi sağlanıyor. 3245S'in güçlü şasi yapısı ve yüksek manevra kabiliyeti, bölgesel ve uzun yol lojistiğinde esneklik ve dayanıklılık sunuyor.

Bu teslimat, Ford Trucks ile Yılda Şirketler Grubu arasındaki iş birliğinin güçlendiğini gösterirken, filo yatırımı şirketin lojistik kapasitesini ve operasyonel rekabetçiliğini doğrudan destekleyecek nitelikte bulunuyor.

GAZİANTEP MERKEZLİ, 20 YILI AŞKIN SÜREDİR FARKLI SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN YILDA ŞİRKETLER GRUBU, LOJİSTİK FİLOSUNU GENİŞLETME HAMLESİNDE FORD TRUCKS'I TERCİH ETTİ.