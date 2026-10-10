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Yıldırım Armutdüzü yaylasında sürüyü telef etti

Yüksekova'nın Armutdüzü yaylasında yıldırım isabet ettiği koyun sürüsünde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu; köylüler kurtulanları bölgeye taşıdı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:06

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yıldırım Armutdüzü yaylasında sürüyü telef etti

olay ve ilk müdahale:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü yaylasında otlatılan koyun sürüsünün bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği sürüde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Olayın duyulmasının ardından köy sakinleri ve besiciler bölgeye giderek telef olmaktan kurtulan hayvanları çevredeki güvenli bölgelere sevk etti.

hava koşulları ve etkileri:

Öte yandan, bölgede sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi. Yağış, yaylada yapılan müdahalelerin koşullarını zorlaştırdı.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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