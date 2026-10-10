Yıldırım Armutdüzü yaylasında sürüyü telef etti

olay ve ilk müdahale:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü yaylasında otlatılan koyun sürüsünün bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği sürüde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.
Olayın duyulmasının ardından köy sakinleri ve besiciler bölgeye giderek telef olmaktan kurtulan hayvanları çevredeki güvenli bölgelere sevk etti.
hava koşulları ve etkileri:
Öte yandan, bölgede sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi. Yağış, yaylada yapılan müdahalelerin koşullarını zorlaştırdı.
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.
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