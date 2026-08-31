Yıldırım belediyesi sınav atmosferi sunarak KPSS adaylarını sınadı

Yıldırım Belediyesi KPSS adaylarına deneme imkanı sağladı

Yıldırım Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlığı yapan gençlere destek vermek amacıyla kütüphanelerinde deneme sınavı düzenledi. Etkinlik, gençlerin sınav sürecini daha iyi yönetebilmeleri ve başarılarını artırabilmeleri için tasarlandı.

Sınav düzeni ve katılım:

Belediye bünyesindeki Kütüphaneler ve Müze Müdürlüğü tarafından organize edilen uygulama, lisans ve ön lisans düzeyinde olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirildi. Sınava toplam 1.516 aday başvurdu. Deneme, adaylara gerçek sınav atmosferini yaşatarak hem içerik hem de zaman yönetimi pratiği yapma şansı verdi.

Adaylara sağlanan faydalar:

Deneme sınavı, gençlerin bilgi düzeylerini ölçmelerinin yanı sıra eksik konu başlıklarını tespit etmelerini sağladı. Katılımcılar, sınav heyecanını kontrol etme, süreyi doğru kullanma ve sınav stratejilerini uygulama konusunda deneyim kazandı. Bu sayede çalışmalarını daha verimli planlama imkânı elde ettiler.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlere hayatın her alanında destek verdiklerini belirterek, KPSS gibi yoğun hazırlık gerektiren süreçlerde adayların yanında olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Yılmaz, düzenlenen deneme ile gençlerin kendilerini deneme ve eksiklerini görme fırsatı bulduğunu, belediyenin eğitim ve kariyer yolculuklarında desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve gençlerin sınavlara daha hazırlıklı girmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Deneme sınavı, katılımcılara hem akademik seviyelerini ölçme hem de sınav pratiği açısından önemli bir deneyim sundu.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KPSS’YE HAZIRLANAN GENÇLERİN SINAV SÜRECİNE DESTEK OLMAK VE BAŞARILARINA KATKI SUNMAK AMACIYLA DENEME SINAVI DÜZENLEDİ. LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE İKİ AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVA TOPLAM BİN 516 ADAY BAŞVURDU.