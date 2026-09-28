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Yıldırım Beyazıt'a yeni nefes: Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi açılıyor

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne kazandırdığı 12 bin m²'lik Ahmet Taş Parkı ve Sosyal Tesisi'ni 29 Eylül saat 17.30'da hizmete açıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Yıldırım Beyazıt'a yeni nefes: Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi açılıyor

Yıldırım Beyazıt'a yeni nefes: Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi açılıyor

tesis özellikleri:

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne kazandırılan Melikgazi Belediyesi Ahmet Taş Parkı ve Sosyal Tesisi, 12.000 metrekarelik alanda spor, dinlenme ve sosyal yaşamı bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Projede tenis kortu, basketbol ve futbol sahası, yürüyüş ve koşu yolu, kondisyon alanları, çocuk oyun alanları ile etkinlik alanları bulunuyor. Alanın büyüklüğü ve kapsamı, bölgenin yeşil alan ve spor ihtiyacına cevap verecek nitelikte planlandı.

açılış ve davet:

Park ve tesisin resmi açılışı 29 Eylül Salı günü saat 17.30'da gerçekleştirilecek. Açılış töreni çeşitli etkinliklerle desteklenecek; vatandaşlar, komşular ve sivil toplum kuruluşları programa davet edildi. Açılış adresi, Yıldırım Beyazıt Mah. Tabya Cd. Felek Sk. No:2 olarak ilan edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2026 yılını ilçede "Park ve Bahçeler Yılı" ilan ettiklerini hatırlatarak projenin bu vizyonun bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Palancıoğlu, ilçeyi rekor sayıda yeşil alan ve parkla donatmaya devam ettiklerini vurguladı ve tüm vatandaşları açılış heyecanını paylaşmaya davet etti.

Parkın ismi, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı ve MAZLUMDER Kayseri Eski Şube Başkanı merhum Ahmet Taş anısına konuldu. Belediye yetkilileri, tesisin yerel halkın spor, dinlenme ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynayacağını, alanın düzenlemeleri ve donanımının uzun vadeli kullanım gözetilerek planlandığını aktardı.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ’NE KAZANDIRDIĞI MELİKGAZİ BELEDİYESİ AHMET TAŞ...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ; YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ’NE KAZANDIRDIĞI MELİKGAZİ BELEDİYESİ AHMET TAŞ PARKI VE SOSYAL TESİSİ’Nİ HİZMETE AÇIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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