Yıldırım isabet etti, Mudurnu'da köy evi alevlere teslim oldu

Olayın gelişimi:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karapınarkavağı köyünde, etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet eden Sabri Ö.'ye ait evde yangın başladı. Isabetin ardından çıkan alevler kısa sürede evi sardı.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ekip sevki yapıldı. Alevlerin hızlı yayılması nedeniyle çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra evde soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler olası alevlenmelere karşı bölgede önlemlerini sürdürüyor.

EKİPLERİN ALEV ALEV YANAN EVDEKİ YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI.