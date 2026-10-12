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Yıldırım isabet etti, Mudurnu'da köy evi alevlere teslim oldu

Karapınarkavağı köyünde sağanak sırasında üzerine yıldırım düşen Sabri Ö.'ye ait ev alev aldı; itfaiye ve jandarma yangını söndürüp soğutma yapıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yıldırım isabet etti, Mudurnu'da köy evi alevlere teslim oldu

Olayın gelişimi:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karapınarkavağı köyünde, etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet eden Sabri Ö.'ye ait evde yangın başladı. Isabetin ardından çıkan alevler kısa sürede evi sardı.

Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ekip sevki yapıldı. Alevlerin hızlı yayılması nedeniyle çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye ulaşan itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın söndürüldükten sonra evde soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler olası alevlenmelere karşı bölgede önlemlerini sürdürüyor.

EKİPLERİN ALEV ALEV YANAN EVDEKİ YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI.

EKİPLERİN ALEV ALEV YANAN EVDEKİ YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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