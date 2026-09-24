Yıldırım'a 2 milyarlık vizyon: Duaçınarı kültür ve yaşam merkezi temeli atıldı

Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi Bursa'ya yeni bir çekim merkezi kazandıracak

Yıldırım Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Temeli atılan Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi, çok yönlü kullanım alanları ve modern tasarımıyla Bursalıların yeni buluşma noktası olacak.

Projenin kapsamı ve donatıları:

Merkez, 36 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olarak planlandı. İçerisinde 800 kişilik konferans ve tiyatro salonu, 250 kişilik iki ayrı salon, 160 metrekarelik serbest kullanım alanı, bin 400 metrekarelik eğitim alanı, fuaye alanı, sanat galerileri, 2 nikah salonu, 91 ofis, 64 ticari dükkân, yeme-içme alanları, mescit, bebek bakım odası ve 330 araçlık otopark yer alacak. Tesis, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın algılama ve söndürme, aydınlatma otomasyon sistemleri ile ileri teknoloji çözümlerine sahip olarak ve kendi enerjisini üretecek şekilde bir yeşil bina olarak tasarlandı.

Finansman ve belediye yaklaşımı:

Projenin inşaat maliyeti ve arsa değeriyle birlikte toplam değeri 2 milyar lira olarak açıklandı. Belediye yetkilileri, bu yatırım için belediye bütçesinden tek kuruş harcanmadığını, mülkiyet sürecinin çözülmesi, takas ve imar uygulamaları ile finansman modelinin sağlandığını belirtti. Başkan Oktay Yılmaz bu yaklaşımı kamu kaynağına duyulan sorumluluğun bir örneği olarak nitelendirdi.

Başkan Yılmaz, göreve geldiğinde Yıldırım'ın nitelikli bir kültür merkezine ihtiyaç duyduğunu vurguladığını, 2022'de mülkiyetle ilgili meselelerin çözüme kavuşturulduğunu ve projelendirme ile finansman planlarının ardından temel atma aşamasına geldiklerini söyledi. Yılmaz ayrıca merkezin kültür, sanat ve fikir hayatını bir araya getirecek bir merkez olacağını ifade etti. Konuşmasında merkezin inşaat alanı için hem 36 bin metrekare hem de yaklaşık 35 bin metrekarelik inşaat alanı ifadelerine yer verildi.

Ulaşım, otopark ve ticaret hayatına katkı:

Başkan Yılmaz, merkezin tamamlanmasıyla bölgede otopark sorununun çözüleceğini belirtti. Yatırımcı firmanın katkısıyla oluşturulacak kuyumcular çarşısının bölge ticaretine canlılık getireceğini, projeyle birlikte oluşturulan yan yolun mevcut trafik yoğunluğunu hafifleteceğini söyledi. Merkezin metro istasyonuna yakınlığı ve toplu ulaşım bağlantıları sayesinde ilin farklı noktalarından ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.

Tören ve katılımcılar:

Temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Yavuz, Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtulmuş, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri törende Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temelini birlikte attı.

Büyükşehir Başkanvekili Şahin Biba ve milletvekilleri projeye ilişkin teşekkürlerini iletti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Başkan Oktay Yılmaz'ı tebrik ederek projenin Yıldırım'a değer katacağını ifade etti.

Gelecek hedefleri ve süre:

Başkan Yılmaz merkezle ilgili olarak hedeflenen ihale süresinin iki yıl olduğunu belirtti ancak mümkün olan en erken tarihte tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Yılmaz, projenin ilçenin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını ve bölgede yetenekli, bilgili nesiller yetişmesine vesile olacağını dile getirdi. Ayrıca merkezin hayata geçirilmesinin ardından belediyenin mali kaynaklarını diğer hizmetlere ayırmaya devam edeceği vurgulandı.

Yıldırım Belediyesi, bu vizyon projeyle hem bölgesel ihtiyaçlara cevap vermeyi hem de Bursa genelinde kültür ve sanat odaklı bir çekim merkezi oluşturmayı amaçlıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KENTİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAMINA DEĞER KATACAK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ DAHA HAYATA GEÇİRİYOR. TEMELİ ATILAN DUAÇINARI KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ, MODERN YAPISI VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM ALANLARIYLA BURSALILARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK.