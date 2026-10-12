Yıldırım'da balkan mirası müzik, tat ve buluşmayla yaşandı

Yıldırım Balkan Panayırı'nda renkli günler

Yıldırım Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) iş birliğiyle düzenlenen 4. Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı 9-11 Ekim tarihlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Etkinlik üç gün boyunca açık kalan alanlarda konserler, lezzet çadırları, alışveriş noktaları ve çocuk oyun gruplarıyla ziyaretçilere dolu dolu bir program sundu. Organizasyona on binlerce vatandaş katıldı ve panayır boyunca Balkan kültürünün izleri şehir merkezinde hissedildi.

Program ve sahne performansları:

Panayıra katılan sanatçılar, Bursalılarla buluşarak farklı kuşaklardan ilgi topladı. Sahne alan isimler arasında Mutlu Dindar, Emrah Fikret, Piyanist Kadir, DJ Ersin Şen ve Grup Ezgi yer aldı. Katılımcılar konserlerin yanı sıra yöresel tatların sunulduğu çadırlarda buluştu, alışveriş alanları ve çocuk etkinlikleriyle aileler için uygun bir festival atmosferi oluştu.

Yerel yöneticiler ve mesajlar:

Etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte; AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı. Başkan Yılmaz programda şu ifadeleri kullandı: 'Anadolu ve Rumeli bir elmanın iki yarısıdır. Balkanlar bizim gönül bağıyla bağlı olduğumuz bir coğrafyadır. Bulgaristan, Batı Trakya, Kosova, Makedonya, Saraybosna, Üsküp, Gümülcine, Kırcaali; atalarımızın hatıralarının olduğu yerlerdir. Bu nedenle bedenimiz Yıldırım’da olsa bile ruhumuz ve gönlümüz her zaman Balkanlardadır. Yıldırım’da Anadolu’nun dört bir yanından gelen kardeşlerimiz olduğu gibi Balkanlardan göç eden kardeşlerimiz de oldukça fazla. Bu yönüyle baktığımızda Yıldırım aynı zamanda bir Balkan kentidir diyebiliriz. Balkanlardaki ve ülkemizdeki kardeşlerimizle olan bu birlikteliğimiz ve dostluğumuz daim olsun inşallah'

Başkan Yılmaz, organizasyonun geleneksel hale gelmesine vurgu yaparak, 'Bursa’mızın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Bal-Göç ile birlikte Yıldırım Balkan Panayırı’nın bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Başta Bal- Göç olmak üzere, bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yıldırım Balkan Panayırı’nın; köklerimizi hatırladığımız, dostluklarımızı tazelediğimiz ve çocuklarımızla, gençlerimize kültürümüzü aktardığımız başka buluşmalara vesile olmasını diliyorum' dedi.

BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan da panayırla ilgili olarak, 'Yıldırım Balkan Panayırı artık geleneksel hale gelmiştir. Bundan sonra da her yıl gerçekleştireceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hem Balkan göçmenlerinin kültürel mirasını yaşatmayı hem de farklı toplulukları bir araya getirerek sosyal bağları güçlendirmeyi hedefledi. Konserler ve stantlar, ziyaretçilere geçmişle bağ kurma ve yeni kuşaklara kültür aktarımı için fırsat sundu.

YILDIRIM BELEDİYESİ VE BAL-GÖÇ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 4’ÜNCÜ GELENEKSEL YILDIRIM BALKAN PANAYIRI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.