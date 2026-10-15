Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Yıldırım'da beceri eğitimi talebi tırmanıyor: YIL-MEK'e bir ayda 5 bin ön başvuru

Yıldırım Belediyesi'nin YIL-MEK programı 2026-2027 döneminde 34 merkez ve 82 branşla ücretsiz eğitim sunuyor; bir ayda yaklaşık 5 bin ön başvuru alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Yıldırım'da beceri eğitimi talebi tırmanıyor: YIL-MEK'e bir ayda 5 bin ön başvuru

YIL-MEK'e yoğun ilgi sürüyor

Yıldırım Belediyesi Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (YIL-MEK), 2026-2027 eğitim döneminde ilçe halkından yüksek talep görüyor. YIL-MEK, 34 kurs merkezi ve 82 farklı branş ile ücretsiz eğitim sunarken, bir ay içinde yaklaşık 5 bin kişi ön başvurusunda bulundu. Belediye, programı "Hayat Boyu Öğrenme" ilkesiyle yürütüyor ve katılımcılara hem kişisel gelişim hem de istihdam odaklı beceri kazandırmayı hedefliyor.

eğitim hedefleri ve kapsama alanı:

YIL-MEK, tüm yaş gruplarına nitelikli eğitim fırsatı sağlayarak kentin üretim ve istihdam kapasitesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kurslar; mesleki becerilerin geliştirilmesi, kişisel gelişim ve işgücü piyasasına hazırlık odaklı programlardan oluşuyor. Belediye tarafından ücretsiz sunulan bu eğitimler, sosyal belediyecilik yaklaşımının önemli bir uygulaması olarak öne çıkıyor.

belediyenin değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK'in her yaştan kişiye yeni beceriler kazandıran ve kişisel gelişimi destekleyen bir model olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, programın bugüne kadar yüzbinlerce kişiye sanat ve meslek eğitimi sunduğunu belirterek, YIL-MEK’in yeni dönemde de yoğun ilgi görmesinin sunulan eğitim imkânlarının karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti. Belediye, kursiyer sayısını artırmaya ve eğitimlerin erişilebilirliğini genişletmeye devam edeceğini açıkladı.

YILDIRIM BELEDİYESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURSLARI’ (YIL-MEK), YENİ DÖNEMDE DE İLÇE HALKINDAN...

YILDIRIM BELEDİYESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURSLARI’ (YIL-MEK), YENİ DÖNEMDE DE İLÇE HALKINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da okul ve aile omuz omuza: velilerle eğitim toplantısı
images

Genç Akademi ile Akçakoca'da sağlık bilinci güçlendi
images

Küçük eller toprakla buluştu: Emet'te bilim ve tarımın keşfi
images

Yüksekte müdahale hazır: AFAD'ın ileri seviye ipli kurtarma eğitimi Antalya'da

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da okul ve aile omuz omuza: velilerle eğitim toplantısı

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: yüzlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp

Can Dost rotasını açıkladı: Balıkesir'in ilçelerinde ücretsiz kedi sağlığı hizmeti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı