Yıldırım'da çocuklar ve sokak hayvanları buluştu: sevimli patilerle şenlik zamanı

Sevimli patilerle şenlik zamanı etkinliği

Yıldırım Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvan sevgisini genç kuşaklara aktarmak ve sokak hayvanlarının yaşam hakkı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Sevimli Patilerle Şenlik Zamanı" etkinliğini gerçekleştirdi. Organizasyon, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda yapıldı ve geniş katılımla dikkat çekti.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Programın odağında, çocuklarda ve gençlerde hayvan sevgisi ile sorumluluk bilincinin geliştirilmesi vardı. Etkinliğe ev sahibi olarak Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı; ayrıca Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve Büyük Birlik Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Gürkan Sidal ile çok sayıda çocuk, genç ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi. HEPAD ve HAÇİKO derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen programda çocuk ve gençlere yönelik eğlenceli, sportif ve farkındalık artırıcı etkinlikler gerçekleştirildi.

Yıldırım'ın hayvan hizmetleri:

Başkan Oktay Yılmaz, yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygının toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı ve Yıldırım Belediyesi'nin bu alandaki uygulamalarını özetledi. Yılmaz, belediyenin sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerini yürüttüğünü belirterek, özellikle sahiplendirme ve acil müdahale hizmetlerinin altını çizdi.

Yıldırım Belediyesi'nin uygulamaları arasında yer alan Hayvan Sahiplendirme Merkezi bugüne kadar 337 sokak hayvanının sıcak bir yuvaya kavuşmasına aracılık etti. Acil müdahale hizmeti olarak çalışan Haybulans ise bugüne kadar bin 380 sahipsiz hayvana müdahalede bulundu. Ayrıca belediyenin Patived hizmeti, vatandaşların sokak hayvanlarıyla ilgili ihtiyaç ve taleplerine hızlı yanıt verilmesini sağlıyor.

Etkinlikte öne çıkan yaklaşım, hizmetlerin sadece tedaviyle sınırlı kalmayıp sahiplendirme, rehabilitasyon ve toplumda davranış değişikliği yaratmayı hedefleyen farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesi oldu. Belediye yetkilileri, bu çalışmaların temelinde hayvanların yaşam hakkına saygı prensibinin bulunduğunu ve benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de Sokak Hayvanları Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'ndan övgüyle söz ederek Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Etkinlik, çocukların hayvanlarla iletişim kurduğu, vatandaşların hizmetler hakkında bilgi aldığı ve kurumlar-arası iş birliğinin görüldüğü bir gün olarak kayda geçti.

YILDIRIM BELEDİYESİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA HAYVAN SEVGİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM HAKKINA YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA ‘SEVİMLİ PATİLERLE ŞENLİK ZAMANI’ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.