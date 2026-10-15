Dolar 49,5192 +0,10%
Euro 55,7333 +0,37%
Bist 11.727,54 -2,84%
Altın Gram 6.687,68 +0,73%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 102,77 -0,39%
--°

Yıldırım'da ekipler teyakkuzda: sağanak sonrası normalleşme için hızlı müdahale

Yıldırım Belediyesi, sağanak sonrası ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için ekiplerini iş makinelerini ve drone destekli tespit çalışmaları devreye aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yıldırım'da ekipler teyakkuzda: sağanak sonrası normalleşme için hızlı müdahale

Yıldırım belediyesi sahada

Yıldırım Belediyesi, sağanak yağışın yol açtığı aksaklıkları en kısa sürede ortadan kaldırmak ve günlük yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediyenin ilgili müdürlüklerine bağlı ekipler ile iş makineleri sahaya çıkarıldı ve öncelikli müdahale gerektiren noktalar belirlenip çalışmalara hız verildi.

Müdahale ve saha çalışmaları:

Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde biriken suyun tahliyesi, yol temizliği ve hasar tespitine odaklandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda koordinasyonun hızlı sağlanması için ilgili müdürlükler arasında sürekli iletişim kuruldu. İş makineleri ve el ekipmanlarıyla yürütülen müdahaleler, vatandaşların günlük hayatında aksama yaşanmaması hedefiyle planlandı.

Havadan tespit ve koordinasyon:

Yürütülen operasyonlarda sahadaki durumu anlık görmek ve önceliklendirme yapmak için drone destekli havadan incelemeler gerçekleştiriliyor. Bu tespitler, kaynakların etkin kullanımını sağlamaya ve müdahalelerin koordineli biçimde yürütülmesine olanak tanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: Sağanak yağışın ardından ekiplerimizle birlikte hızla harekete geçtik. Belediyemizin ilgili müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz teyakkuz halinde. Tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın güvenliği için hem ekiplerimiz hem de iş makinelerimizle sahadayız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mevcut durumun tespiti ve çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi amacıyla drone ile havadan incelemeler de yapıyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyor, gerekli müdahaleleri koordineli şekilde gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin mağdur olmaması ve günlük yaşamın bir an önce normale dönmesi için tüm ekiplerimizle görevimizin başındayız

Belediye, önümüzdeki süreçte de sahadaki çalışmaları yakından takip edecek ve ihtiyaç durumunda ek kaynakları devreye alarak olası yeni sorunlara anında müdahale etmeyi sürdürecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ, SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRMAK VE...

YILDIRIM BELEDİYESİ, SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRMAK VE GÜNLÜK YAŞAMIN BİR AN ÖNCE NORMALE DÖNMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATTI. HAREKETE GEÇEN BELEDİYE EKİPLERİ, SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI MAHALLELERDEKİ OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YOĞUN MESAİ HARCADI. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU. BELEDİYE EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDEN BAŞKAN OKTAY YILMAZ, GÖREVLİLERDEN SAHADAKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

şile ahmetli mahallesi’nde dere taştı, bazı evlerin alt katları sular altında ka...
images

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp
images

Bakanlar ayazağa'da selin izlerini yerinde değerlendirdi
images

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da okul ve aile omuz omuza: velilerle eğitim toplantısı

Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: yüzlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi

İznik'te sahibinin yardım çağrısı: üç yaşındaki Alman kurdu kayıp

Can Dost rotasını açıkladı: Balıkesir'in ilçelerinde ücretsiz kedi sağlığı hizmeti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı