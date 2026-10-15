Yıldırım'da ekipler teyakkuzda: sağanak sonrası normalleşme için hızlı müdahale

Yıldırım belediyesi sahada

Yıldırım Belediyesi, sağanak yağışın yol açtığı aksaklıkları en kısa sürede ortadan kaldırmak ve günlük yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediyenin ilgili müdürlüklerine bağlı ekipler ile iş makineleri sahaya çıkarıldı ve öncelikli müdahale gerektiren noktalar belirlenip çalışmalara hız verildi.

Müdahale ve saha çalışmaları:

Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde biriken suyun tahliyesi, yol temizliği ve hasar tespitine odaklandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda koordinasyonun hızlı sağlanması için ilgili müdürlükler arasında sürekli iletişim kuruldu. İş makineleri ve el ekipmanlarıyla yürütülen müdahaleler, vatandaşların günlük hayatında aksama yaşanmaması hedefiyle planlandı.

Havadan tespit ve koordinasyon:

Yürütülen operasyonlarda sahadaki durumu anlık görmek ve önceliklendirme yapmak için drone destekli havadan incelemeler gerçekleştiriliyor. Bu tespitler, kaynakların etkin kullanımını sağlamaya ve müdahalelerin koordineli biçimde yürütülmesine olanak tanıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: Sağanak yağışın ardından ekiplerimizle birlikte hızla harekete geçtik. Belediyemizin ilgili müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz teyakkuz halinde. Tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın güvenliği için hem ekiplerimiz hem de iş makinelerimizle sahadayız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mevcut durumun tespiti ve çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi amacıyla drone ile havadan incelemeler de yapıyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyor, gerekli müdahaleleri koordineli şekilde gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin mağdur olmaması ve günlük yaşamın bir an önce normale dönmesi için tüm ekiplerimizle görevimizin başındayız

Belediye, önümüzdeki süreçte de sahadaki çalışmaları yakından takip edecek ve ihtiyaç durumunda ek kaynakları devreye alarak olası yeni sorunlara anında müdahale etmeyi sürdürecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ, SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MEYDANA GELEN OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRMAK VE GÜNLÜK YAŞAMIN BİR AN ÖNCE NORMALE DÖNMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMA BAŞLATTI. HAREKETE GEÇEN BELEDİYE EKİPLERİ, SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI MAHALLELERDEKİ OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YOĞUN MESAİ HARCADI. YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU. BELEDİYE EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDEN BAŞKAN OKTAY YILMAZ, GÖREVLİLERDEN SAHADAKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.