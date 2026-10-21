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Yıldırım'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kent merkezinde duman ve endişe yarattı

Yıldırım Sakarya Mahallesi'ndeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yükselen yoğun duman kent merkezinden görüldü ve hava kirliliği endişesi oluştu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:08

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yıldırım'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kent merkezinde duman ve endişe yarattı

Olayın kısa özeti:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar, kent merkezinin farklı noktalarından da fark edildi; bu nedenle çalışmalar sırasında çevre güvenliği öncelikli olarak yürütüldü. Yetkililer söndürme ve soğutma işlemlerinin ardından depo içinde inceleme başlattı.

Hava kirliliği kaygısı ve halk tepkisi:

Geri dönüşüm depolarında yaşanan bu tür yangınlar, ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle hava kirliliği ve çevresel etkileri yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar sosyal medyada ve yerel platformlarda dumanın yayılımından duydukları endişeyi dile getirirken, uzmanlar benzer olayların hava kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, halkı olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor; resmi değerlendirmeler tamamlandıkça kamuoyuna bilgi verilecek.

BURSA’DA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN: DUMANLAR KENT MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

BURSA’DA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN: DUMANLAR KENT MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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