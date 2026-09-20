Yıldırım'da kadınlara özel teleferikli Uludağ buluşması

Yıldırım belediyesinin teleferik turu:

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımını artırmak amacıyla düzenlediği ücretsiz Teleferikle Uludağ Turunu etaplar halinde tamamladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen etkinlik, hem çocuklarıyla gelen ailelere hem de bireysel katılımcılara doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sundu.

katılım ve rota:

Program, ilçe genelindeki mahalleleri kapsayacak biçimde planlandı; son etapta Esenevler, Yiğitler, Şirinevler, Bağlaraltı ve Vakıf mahallelerinden katılan kadınlar zirvede buluştu. Çeşitli etkinliklerle günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşan katılımcılar, hem eğlence hem de sosyal etkileşim imkânı buldu. Etkinliğin toplam misafir sayısı ise belediye yetkililerince 10 bin kadın ve çocuk olarak açıklandı.

başkanın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tura katılarak kadınlarla sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Yılmaz, projenin amaçlarını şöyle özetledi: "Yıldırım’ı sadece yolları, parkları ve binalarıyla değil; sosyal yaşamıyla da güçlü bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını artıran, aileleriyle birlikte kaliteli ve güzel vakit geçirmelerine imkan sağlayan projeleri önemsiyoruz."

Yılmaz ayrıca programın yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Bu program sayesinde kadınlarımızın günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte sosyalleşebilecekleri ve keyifli zaman geçirebilecekleri ortam oluşturduk" dedi ve benzeri projelere devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğe katılan kadınlar da düzenlemeyi olumlu karşıladı ve Yıldırım Belediyesi ile Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Belediye yetkilileri, benzer organizasyonların mahalle bazlı etaplarla sürdürüleceğini ve kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımların devam edeceğini bildirdi.

YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN İLÇEDE YAŞAYAN KADINLARA ÖZEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ TELEFERİKLE ULUDAĞ TURU, RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE SONA ERDİ.