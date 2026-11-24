etkinlikler ve buluşmalar:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçede görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi. Günün ilk programında kendi eğitim hayatında emeği geçen öğretmenleriyle Kaplıkaya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda buluşan Yılmaz, burada bir vefa örneği sergiledi. Programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da katıldı.

Başkan Yılmaz, kahvaltının ardından Yıldırım Kafe'de de öğretmenlerle buluşmayı sürdürdü; katılımcılarla yakından ilgilenip sohbet eden Yılmaz, tek tek öğretmenlerin özel günlerini kutladı ve hasret giderdi.

başkanın mesajı:

Yılmaz, öğretmenliğin toplum için taşıdığı önemi vurgulayarak, "Öğretmenlik bir neslin yetişmesine ve hayata hazırlanmasına öncülük eden kutsal meslektir" dedi. Bir çocuğun hayatına dokunmanın ülkenin geleceğine dokunmak anlamına geldiğini belirten başkan, öğretmenleri "birer kahraman" olarak nitelendirdi ve mesleği sorumluluk ve gönül işi olarak tanımladı.

Bunun yanında Yılmaz, eğitimcilerin fedakarlık ve özverisini takdirle karşıladığını ifade ederek, "Geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" sözlerine yer verdi. Ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri sırasında şehit veya vefat eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Programda Başkan Yılmaz, belediye olarak öğretmenlere yönelik desteğin süreceğini vurguladı ve eğitim camiasına teşekkürlerini iletti.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ. BAŞKAN OKTAY YILMAZ, İLK OLARAK EĞİTİM HAYATINDA KENDİSİNE EMEK VEREN ÖĞRETMENLERİYLE KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞARAK VEFA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ.