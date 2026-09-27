Yıldırım'ı geleceğe taşıyan projeler ilçenin yaşamını güçlendiriyor

yıldırım'ın dönüşümü bir plan dâhilinde ilerliyor:

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı yürüttüğü yatırımlarla kentsel, sosyal ve kültürel yaşamı yeniden kurguluyor. Kentsel dönüşümden gençlik ve spor merkezlerine, tarihî yapıların restorasyonundan yeni yaşam ve pazar alanlarına kadar uzanan projeler, ilçenin yaşam kalitesini artırmayı ve mahallelerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.

deliçay projesi: risk bitti

Şirinevler ile Demetevler mahalleleri arasındaki Deliçay dere yatağı, kapsamlı ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından güvenli, modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Proje kapsamında bin 100 metrelik bölümde ıslah çalışması yapıldı ve 17 bin metrekarelik alanda park ile peyzaj düzenlemeleri tamamlandı.

altyapı ve yeni buluşma noktaları:

İki yeni köprü ile yaya ulaşımı kolaylaştırılırken, Deliçay Parkı'nda çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları ile dinlenme noktaları yer alıyor. Dere ıslahı, köprüler ve park düzenlemeleri için yapılan toplam yatırım 200 milyon lirayı buldu ve bölge yeni bir sosyal odak haline geldi.

gençlik ve pazar merkezleri: gençlere ve esnafa yeni alanlar

Yıldırım Belediyesi, gençlerin eğitim, spor ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Piremir'de eski kapalı pazar alanı, dört katlı modern bir Gençlik ve Spor Merkezi'ne dönüştürülüyor; inşaatta yüzde 90 seviyesine gelindi ve merkez çevre mahallelere de hizmet verecek.

Yavuzselim Mahallesi'nde yapımı süren Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi ise 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip. Merkezde 234 tezgâhlı modern pazar alanının yanı sıra kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya bulunacak; proje hem esnafın hem de gençlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

kentsel dönüşümde somut adımlar: güvenli yaşam alanları

Kentsel dönüşüm çalışmaları ilçenin geleceğini güvence altına alacak adımlardan biri olarak sürdürülüyor. Davutkadı ve Yediselviler'de yürütülen iki etaplı projede ilk etap tamamlanma aşamasına gelirken ikinci etap inşaatlarına başlandı. Toplam 22 bin metrekarelik proje alanının 11 bin metrekaresi yeşil alan, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları olarak planlandı.

Ulus Mahallesi'nde enerji ve su ihtiyacını kendi bünyesinde karşılayacak Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. 12 bin 584 metrekarelik alandaki dönüşümde yer alan 312 bağımsız bölüm yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek. Sinandede Mahallesi'nde ise özel sektör tarafından yürütülen dönüşüm kapsamında 13 bina ve 27 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı; proje tamamlandığında bölgeye depreme dayanıklı, modern ve bölge mimarisine uygun 42 daire ve dükkân kazandırılacak.

tarihi mirasın korunması ve kültür yatırımları: geçmişi geleceğe bağlamak

Yıldırım Belediyesi, tarihî dokuyu koruyarak yeni kültür ve yaşam alanları oluşturma çalışmasını sürdürüyor. Kurtoğlu Mahallesi'ndeki, 1930'larda Osman Şevki Uludağ tarafından yapılan tescilli yapı restorasyonun ardından kütüphane, çalışma alanları ve kafeterya ile hizmete sunulacak. Mollaarap'ta yürütülen Fevziye Parkı Çevre Düzenlemesi, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü Rekonstrüksiyonu ve Fetih Korusu projeleriyle bölgenin tarihî kimliği korunuyor; bu projelerde ilerleme yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Kurtoğlu'ndaki tescilli kilise yapısındaki restorasyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor; yapının yüzde 80'i tamamlandıktan sonra Setbaşı Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor. Yıldırım'ın kültür hayatına kazandırılan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi ise Eylül 2024'te açılmasının ardından hızla bir buluşma noktası haline geldi; merkezde bugüne kadar 80 etkinlik ve akademik eğitim programı düzenlenirken yaklaşık 5 bin kişi bu programlardan yararlandı ve merkezin kütüphanesinden 14 bin kişi faydalandı.

vizyon proje: duaçınarı kültür ve yaşam merkezi:

Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı; 36 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olarak planlanan merkez, 800 kişilik konferans ve tiyatro salonu, iki ayrı salon, eğitim alanları, sanat galerileri, nikah salonları, ofisler, ticari ve yeme-içme alanları ile 330 araçlık otoparka sahip olacak. İleri teknoloji sistemleriyle donatılacak ve kendi enerjisini üretecek şekilde tasarlanan merkezin arsa ve inşaat maliyetiyle birlikte toplam yatırım değeri 2 milyar lirayı buluyor; projenin yapımında belediye bütçesinden kaynak kullanılmaması da dikkat çekiyor.

başkanın mesajı: birlikte inşa ediyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yürütülen çalışmaların ortak amacını daha güvenli, modern ve sosyal imkânları güçlü bir ilçe oluşturmak olarak özetliyor. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'ın sadece bugününe değil, geleceğine de hizmet ediyoruz' diyerek riskli yapıların dönüştürülmesi, park ve spor tesislerinin artırılması, kültür merkezleri ve kütüphanelerle gençlere yeni alanlar sağlanması gibi hedeflerin önemine vurgu yaptı. Projelerin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini belirten Yılmaz, her yatırımın ilçeye katma değer sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Bir arada yürütülen projelerle Yıldırım, kentsel dönüşüm, kültür ve sosyal altyapı alanlarında somut adımlar atarak geleceğe hazırlanıyor; çalışmalar tamamlandıkça ilçenin farklı noktalarında yeni yaşam ve buluşma alanları oluşmaya devam edecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ YATIRIMLARLA YILDIRIM’IN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR.