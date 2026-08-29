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Yıldırımın düşmesi örtü yangınına yol açtı, ekipler kısa sürede kontrol sağladı

Kilis'te Hicipoğlu köyünde yıldırım düşmesiyle çıkan yangına Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 dakikada müdahale edip yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Yıldırımın düşmesi örtü yangınına yol açtı, ekipler kısa sürede kontrol sağladı

Yıldırımın düşmesi örtü yangını çıkardı:

Kilis'in Merkez ilçesine bağlı Hicipoğlu köyünde yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda örtü yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hızlı müdahaleyle alevlerin yayılmasını engelledi.

Ekiplerin müdahale süresi ve sonuçları:

Ekiplerin bildirimin ardından yaklaşık 10 dakika içinde alana ulaştığı ve etkin söndürme çalışmalarıyla yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Müdahalenin zamanında yapılması, yangının büyümesini önledi.

Hasar ve soğutma çalışmaları:

Yangının etkilediği alanın 0,3 hektar olduğu; herhangi bir ağacın zarar görmediği, can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Bölgedeki ekipler, olası tekrar alevlenmelere karşı soğutma ve gözetim çalışmalarını sürdürüyor.

HİCİPOĞLU KÖYÜNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

HİCİPOĞLU KÖYÜNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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