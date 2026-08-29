Yıldırımın düştüğü noktada çıkan yangın Alanya'da yaklaşık 1 dönüm alanı etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın, yağışlı havanın etkili olduğu bölgede meydana geldi. Obaalacami Mahallesi'nde yıldırımın isabet ettiği ormanlık alanda alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

oluş ve ihbar:

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili yağış sırasında yıldırımın düştüğü noktada alevler yükseldi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

müdahale ve zarar tespiti:

Ekiplerin havadan ve karadan koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine sevk edilen güçler arasında 2 helikopter, 6 arasöz ve çok sayıda personel bulunuyordu. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Söndürme çalışmalarının ardından ekipler bölgede soğutma faaliyetleri gerçekleştirdi ve yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirildi.

ALANYA İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 1 DÖNÜM ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ.