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Yıldırımın vurduğu Alanya'da ormanlık alan zarar gördü

Alanya Obaalacami'de yağış sırasında yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangını, 2 helikopter ve 6 arasözle söndürülerek yaklaşık 1 dönüm alanı yaktı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yıldırımın vurduğu Alanya'da ormanlık alan zarar gördü

olay yeri ve ihbar:

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Obaalacami Mahallesi'nde, yağışlı sabah saatlerinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevlerin yükseldiğini görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi; olay yerine yönlendirilen 2 helikopter, 6 arasöz ve çok sayıda ekip kısa sürede harekete geçti.

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın hızlıca kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme işleminin ardından ekipler bölgede kapsamlı soğutma çalışması yaptı.

Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının düşen yıldırım nedeniyle çıktığını değerlendiriyor ve benzer olaylara karşı çevrede önlemlerini artırdı.

Alanya&#039;da yıldırımın düşmesiyle yangın çıktı: 1 dönüm alan zarar gördü

Alanya'da yıldırımın düşmesiyle yangın çıktı: 1 dönüm alan zarar gördü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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