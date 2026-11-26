Yıldız Holding analist ve yatırımcı toplantısında finansal görünümü paylaştı

Yıldız Holding, bu yıl sekizincisini düzenlediği Analist ve Yatırımcı Toplantısı’nda holding ve halka açık şirketlerinin 2026 yılı ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçlarını ve gelecek dönem önceliklerini paylaştı. Toplantıya CFO Fahrettin Günalp Ertik ev sahipliği yaptı; moderatörlüğünü ise Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk üstlendi.

sunumlar ve katılımcılar:

Toplantıda halka açık şirketlerin 2026 yılı dokuz aylık finansal sonuçları ve gelecek dönem beklentileri sektör liderleri tarafından aktarıldı. Sunumları Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü, Besler CFO’su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan Mali İşler Direktörü Cihan Çakmak, Gözde Girişim CEO’su Murat Özgen, Makina Takım CEO’su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO’su Eren Mantaş gerçekleştirdi. Sunumların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı ve açıklamalar yatırımcılarla paylaşılacak özet raporlara dahil edileceği belirtildi.

finansal sonuçlar ve yönetim perspektifi:

Toplantıda öne çıkan başlıklar arasında finansal disiplin, sürdürülebilir büyüme ve paydaşlara kalıcı değer yaratma hedefleri yer aldı. Etkinlikte söz alan Fahrettin Günalp Ertik toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yıldız Holding olarak 2026’nın ilk dokuz ayında finansal disiplinimizi koruyarak ana işlerimizde sürdürülebilir büyümeye ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye odaklandık. Küresel ölçekte belirsizliklerin ve dalgalanmaların etkisini sürdürdüğü bu dönemde, konsolide satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 611,6 milyar TL’ye, ihracatımız ise 27,4 milyar TL’ye ulaştı. Analist ve yatırımcı toplantımızı, Holding ve halka açık şirketlerimizin finansal performansını ve gelecek dönem önceliklerini paydaşlarımızla şeffaf biçimde paylaştığımız önemli bir platform olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimiz ve ana işlerimize odaklanan yaklaşımımızla paydaşlarımız ve Türkiye için kalıcı değer üretmeyi sürdüreceğiz."

Yönetim, toplantıda sunulan verileri büyüme stratejileri ve sürdürülebilirlik hedefleri ile ilişkilendirerek yatırımcılara net bir çerçeve sundu. Şeffaf iletişim ve disiplinli finans yönetimi, holdingin önümüzdeki dönemde de vurgulayacağı temel ilkeler olarak öne çıktı.

YILDIZ HOLDİNG CFO’SU FAHRETTİN GÜNALP ERTİK