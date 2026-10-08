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Yıllar sonra resmiyet kazanan evlilik: Fatsa'da 35 yıllık birliktelik nikâhla tescillendi

Fatma ve Hüseyin Kara, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 35 yıllık evliliklerinin ardından Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda resmi nikâh kıydı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yıllar sonra resmiyet kazanan evlilik: Fatsa'da 35 yıllık birliktelik nikâhla tescillendi

fatsa'da 35 yıllık beraberliğin resmileştiği tören:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Fatma ve Hüseyin Kara çifti, evliliklerinin 35. yılında resmi nikâhlarını kıydı. Tören, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı Nikâh Salonu'nda gerçekleştirildi ve çiftin çocukları ile torunları da törene katılarak bu anlamlı güne ortak oldu.

aileyle paylaşılan anlar:

3 çocuk ve 4 torun sahibi olan Kara çifti, üç buçuk dekadı aşan birlikteliklerinin ardından resmiyete kavuşmanın sevincini yaşadı. Nikâh töreni, aile fotoğrafları, samimi sohbetler ve tebessümlerle devam etti; yakın çevresi bu anı hatıra karelerine dönüştürdü.

çiftin duyguları:

Tören sonrası mutluluklarını dile getiren çift, "Evliliğimizin 35. yılında resmi nikâhımızı kıydık. Çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte bu özel günü yaşamak bizim için çok anlamlı oldu" dedi. Gün, aile üyelerinin birlikte çekildiği fotoğraflar ve sıcak anlarla sona erdi.

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE YAŞAYAN FATMA VE HÜSEYİN KARA ÇİFTİ, EVLİLİKLERİNİN 35. YILINDA RESMİ...

ORDU’NUN FATSA İLÇESİNDE YAŞAYAN FATMA VE HÜSEYİN KARA ÇİFTİ, EVLİLİKLERİNİN 35. YILINDA RESMİ NİKÂHLARINI KIYDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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