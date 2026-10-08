Yıllar sonra sınıfa döndüler: pasta ile mezuniyet sevinci

Adana’da yılların özlemi sona erdi:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, geçmişte "kızlar okumaz, kız çocuğu evinde durur" gibi gerekçelerle okula gönderilmeyen kadınlar, yıllar sonra okuma-yazma öğrenmenin sevincini yaşadı. Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kursa katılan kadınlar, beş aylık eğitim sürecinin sonunda mezun oldu.

Kursun düzenlenişi ve eğitim süreci:

Tadilatı yapılan Yalnızca Mahallesi'ndeki okulda Ogün Abi Derneği öncülüğünde başlatılan kursa, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmen tahsis edildi. Kurs kapsamında katılımcılara hem okuma-yazma hem de temel matematik eğitimi verildi. Sabahları evlatlarını okula gönderen, tarlada çalışan veya ev işlerini yürüten kadınlar, günün bir bölümünü derslere ayırdı ve yaklaşık 5 ay süren eğitimi tamamladı.

Programın tamamlanmasının ardından kursu başarıyla bitiren 18 kadın, mezuniyetlerini birlikte pasta keserek kutladı; etkinlik duygulu anlara sahne oldu.

Kursiyelerin ve eğitmenlerin sözleri:

Kursiyelerden 3 çocuk annesi Saadet Altınbaş (45), eğitim sürecini ve duygularını şöyle anlattı: "Annem erken vefat edince babam beni okula göndermedi. Sonrada evlenince çocuklarıma okuma-yazma öğretirken kendimde öğrendim ama bu okulda tam anlamıyla okuma-yazmayı öğrendim. Kız çocukları temel bir birey. Kız, erkek fark etmeden okula gönderilmeli ancak bu devirde kız çocuklarının okuması çok önemli".

Meke Barlas (46) ise "Biz köyde yaşıyorduk ve ufakken bizi kimse okula göndermedi. Okuma-yazma öğrendim, Allah razı olsun. 5 çocuğum var ve onların okuma-yazması var. Bir tek benim okuma-yazmam yoktu. Öğrenmeyi çok istiyordum ama bizi ailemiz göndermedi. Çocuklarımdan sonra okuma-yazma öğrenmeyi çok istedim ve bu kursa gelip öğrendim" sözleriyle yıllardır süren isteğini dile getirdi.

Kursa öğretmenlik yapan Ebru Günkan, eğitimin kadınlara moral ve özgüven kazandırdığını belirterek katılımcıların çok mutlu olduğunu söyledi.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, projenin devam edeceğini vurguladı: "Dernek olarak bu kurs, ‘Bir Hayalim Var’ projesi kapsamında unutulmuş insanların hayal kurabilmesi için yaptığımız bir çalışmaydı. Ayrıca bu projeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ‘İyilik Var’ projesiyle de pekiştirdik ve çok güzel oldu. Buradaki ablalarımız okuma-yazma öğrendi. İnşallah bu projelere devam edeceğiz."

Beş aylık sürecin ardından gerçekleştirilen mezuniyet töreni, hem katılımcıların hem de ailelerinin beklentisinin ötesinde bir sevinç yarattı; kurs, bölgedeki benzer girişimler için de örnek teşkil ediyor.

Yıllar sonra gelen mutluluk: Okuma-yazma öğrendiler, pasta kesip mezun oldular