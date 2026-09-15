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Yıllar sonra yeniden açılan Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008'de faili meçhul kalan Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:12

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yıllar sonra yeniden açılan Sedat Ünal dosyasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ürgüp'te 2008 tarihli cinayette yeni gelişme

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında işlenen ve uzun yıllar çözülemeyen Sedat Ünal cinayetiyle ilgili yürütülen yeniden soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

soruşturmanın yeniden değerlendirilmesi:

Soruşturmayı yürüten ekip, dosyayı Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT öncülüğünde oluşturulan özel bir kadrola yeniden ele aldı. Yıllar önce elde edilen kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları yeniden incelendi; olay gecesi Ünal’ın son görüldüğü ruhsatsız kumarhane ile cesedin bulunduğu bölge arasındaki hareketlilik ve şüpheliler arasındaki irtibatlar özellikle mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmelerde, Sedat Ünal’ın öldürülerek atıldığı değerlendirilen bölgeye geldiği tespit edilen Murat B. ve Hakan G., maktulle kumarhanede birlikte oyun oynadığı belirlenen Durdu T. ve Yılmaz B., kumarhane işletmecisi Tahsin G. ile olay sırasında kumarhanede bulunan Tarkan G. ve Akif G. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

eş zamanlı operasyon ve adli sürecin ilerlemesi:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Kayseri ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki sorgu ve işlemleri için Nevşehir’e getirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilirken, güvenlik önlemleri artırıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve kriminal incelemelerin, dosyanın yeniden ele alınmasına ve şüphelilerin tespitine zemin hazırladığı açıklandı.

Öte yandan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonucunda Ürgüp’teki bu dosyanın yeniden ele alındığını ve 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldığını duyurmuştu. Adli süreç ilerledikçe soruşturmanın genişletilebileceği belirtiliyor.

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE 2008 YILINDA İŞLENEN VE 18 YILDIR FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALAN SEDAT ÜNAL...

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE 2008 YILINDA İŞLENEN VE 18 YILDIR FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALAN SEDAT ÜNAL CİNAYETİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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