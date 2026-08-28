Yıllara yayılan teşhis iddiası iki çocuğun hayatını değiştirdi

Ailenin başvurusu: 19 yıllık teşhis zinciri soruşturuluyor

Mersin'den Ankara'ya gelen bir aile, çocuklarına 19 yıl boyunca verilen teşhislerin yanlış olduğunu iddia ederek ilgili genetik merkezine karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Handan Sayan Özgür, dosyada "özel belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlamalarının yer aldığını ve sürecin basit bir tıbbi hata olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Özgür, soruşturma makamlarının konuyu ciddiyetle ele aldığını, savcılığın müzekkereler yazdığını ve dosyanın incelemeye alındığını belirtti. Aile çocuklarının yaşamını teşhislere göre şekillendirdiklerini, bu nedenle hem tıbbi hem de eğitimsel haklardan mahrum kaldıklarını savunuyor.

Ailenin iddiaları:

Babanın anlattıklarına göre ilk çocukta yapılan tetkikler sonucu merkez tarafından Angelman Sendromu teşhisi kondu. Dört yıl sonra doğan ikinci çocuk için de aynı merkeze başvuran aile, ikinci çocukta da benzer teşhis söylendiğini aktardı. Aile, teşhislere göre düzenledikleri tedavi ve eğitim planlarının 19 yıl boyunca devam ettiğini ifade etti.

Avukat Özgür, merkezin başlangıçta belirttiği teşhisi zaman içinde değiştirdiğini, yaklaşık 6 yıl sonra çocuklara farklı tanılar konduğunu ve daha sonra yurt dışına gönderilen test sonuçlarının merkezdekilerle çeliştiğini iddia etti. Özgür, ailenin gerektiğinde tekrar test yapılması için merkezden kişi başı 3-4 bin dolar talep edildiğini öğrendiğini ve toplamda yaklaşık 7-8 bin dolar istendiğini öne sürdü.

Aile ayrıca çocukların sağlık durumuna dikkat çekti: her iki çocuğun da şu anda yüzde 100 engelli olarak kayıtlı olduğunu, nöbetler geçirdiklerini, kendi başına yürüyemediklerini ve günlük yaşamda aileye bağımlı halde olduklarını belirtti. Bu durumun doğru tanı ve tedavilere erişimin sağlanamamasından kaynaklandığını savunuyorlar.

Merkezin yanıtı:

Hakkında suç duyurusunda bulunulan genetik merkezin avukatı Ziynet Özçelik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek müvekkilinin haksız bir suçlamayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Özçelik, çocuklarda görülen duruma ilişkin olarak "tanısı konulamamış nadir bir hastalık" olabileceğini ve klinik bulgular ile laboratuvar sonuçlarının her zaman örtüşmediğini vurguladı.

Merkez avukatı, tıp alanındaki bilgi ve imkanların bazı vakalarda yetersiz kalabildiğini, bu tür durumlarda tanı koymanın ve tedavi belirlemenin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca merkezin belge ve kayıtlarının incelenebileceğini, eğer yanlış bir teşhis varsa bunun doğru tanıyla birlikte ortaya konması gerektiğini söyledi.

Soruşturma ve olası izlenecek yol:

Avukat Özgür, savcılıktan soruşturma açılmasını talep ettiklerini ve sorumluların belirlenmesi halinde cezai süreçlerin takip edileceğini belirtti. Dosyada kasten yapılmış bir uygulama olabileceği yönünde iddialar yer alıyor; aile aynı merkezden başvuran başka mağdurlar olabileceği endişesini de dile getiriyor.

Genetik merkezin iddiaları ise dosyadaki beyanların gerçeğe aykırı olduğu yönünde. Merkez savunmasıyla aile beyanları arasındaki çelişkinin veya tutarsızlığın giderilmesi için soruşturma makamlarının belge ve kayıt incelemesi yapması bekleniyor. Hem aile hem de merkez, tıbbi testlerin ve raporların dosyada kilit rol oynayacağını ifade ediyor.

Bu gelişme, nadir hastalık tanılarının zorlukları, laboratuvar-klinik uyumsuzlukları ve genetik tanı merkezlerinin güvenilirliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Savcılık sürecinin ilerlemesiyle birlikte hem aileye yönelik iddiaların doğruluğu hem de merkezin uygulamalarına ilişkin ayrıntılar netleşecek.

19 yıllık teşhis mağduriyeti iddiası: "İki çocuk yüzde 100 engelli hale geldi"