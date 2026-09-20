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Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor

Karacabey Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır tamamlanamayan bina, yıpranmalar ve kaymalar nedeniyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor

Bursa’nın Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi 84. Sokak’ta bulunan ve yaklaşık 30 yıldır tamamlanmadan bekleyen inşaat, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Uzun yıllardır atıl durumda kalan yapı, bakımsız görüntüsü ve yapı elemanlarındaki yıpranma ile dikkat çekiyor.

mahalle sakinlerinin endişesi:

Sokak sakinleri, yapının çeşitli bölümlerinde zaman içinde oluşan aşınma ve kaymalar tespit ettiklerini belirtiyor. Hem estetik açıdan mahalle görünümünü olumsuz etkileyen yapı, hem de olası bir çökme veya parça kopması halinde can ve mal güvenliği açısından risk oluşturabileceği gerekçesiyle kaygı yaratıyor.

gerekli inceleme ve önlemler talebi:

Mahalle halkı, binanın mevcut durumunun yetkililerce değerlendirilmesini ve olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Vatandaşlar, uzun süre atıl kalan yapının acilen denetlenmesini, riskli bölümlerin tespit edilerek güvenlik önlemlerinin uygulanmasını istiyor.

Yapının hem kamu güvenliği hem de çevresel görünüm açısından yarattığı rahatsızlık, bölge sakinlerinin kısa sürede çözüm beklediğini gösteriyor. Yetkililerden yapılacak incelemelerin ardından alınacak tedbirler, hem olası tehlikeleri azaltacak hem de mahalle görüntüsünü iyileştirecektir.

KARACABEY’DE YAKLAŞIK 30 YILDIR İNŞAAT HALİNDE BEKLEYEN VE BAKIMSIZ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKEN...

KARACABEY’DE YAKLAŞIK 30 YILDIR İNŞAAT HALİNDE BEKLEYEN VE BAKIMSIZ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKEN BİNA, MAHALLE SAKİNLERİNİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU. BİNANIN BAZI BÖLÜMLERİNDE KAYMALARIN MEYDANA GELDİĞİ GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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