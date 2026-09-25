Yılların çöp evinden temiz bir hayata: yunusemre'de kapsamlı dönüşüm

Yunusemre'de ev yeniden yaşanabilir hale getirildi:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir konutta gerçekleştirilen kapsamlı çalışma, yaklaşık 35 ton atığın çıkarılmasıyla başladı. Evden toplam 14 kamyon dolusu atık kaldırılırken, atık yoğunluğu nedeniyle ekiplere giriş için balkon kapısı söküldü. Çalışmayı yürüten ekipler, evi hem fiziksel olarak temizledi hem de sağlık ve güvenlik önlemlerini hayata geçirdi.

Çıkarma ve ilk müdahale süreci:

Ev sahibi 69 yaşındaki Arife Kızmaz, temizlik sırasında emniyet güçlerinin iknasıyla evden çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kızmaz bir süre yakınlarının yanında kaldı. Belediye ekipleri, atıkların ve kirin tamamen ortadan kaldırılması için günler süren titiz bir çalışma yürüttü.

Belediye çalışmaları ve yerel destek:

Yunusemre Belediyesi'nin birimleri koordineli biçimde görev aldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü evin içindeki atıkları ve kirleri temizlerken, mekanın sağlıklı hale gelmesi için evi ilaçlama çalışmaları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü boya ve bakım işlerini üstlendi; duvar onarımları ve küçük tadilatlar gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ise ihtiyaçların tespit edilmesi ve yeni eşyaların temin edilmesini sağladı. Yapılan düzenlemeler sonucunda ev, yeniden düzenli, temiz ve yaşanabilir bir hâle getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban evi ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, ilgili birim müdürleri ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak da yer aldı. Başkan Balaban, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her durumda yanlarında olmak ve yaşamlarını daha sağlıklı şartlarda sürdürebilmelerine katkı sunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri" dedi. Balaban ayrıca sürecin takipçisi olacaklarını ve ihtiyaç duyan her vatandaşa destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, uzun süredir devam eden sorunun çözülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti. Ev sahibinin yakınlarından Müzeyyen Kızmaz ise temizliğin ardından artık gönül rahatlığıyla ziyaret edilebileceğini belirtti. Mahalle sakini Fatma Temiz de ev sahibinin eşi vefat ettikten sonra eve kapanmasının ardından sürecin çözülmesinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yapılan müdahale, hem bireysel bir yaşam alanının yeniden insan onuruna yaraşır hâle getirilmesi hem de yerel yönetimin sahada yürüttüğü sosyal ve teknik hizmetlerin somut bir örneği olarak kayda geçti. Belediye yetkilileri, benzer durumlarda ihtiyaç sahiplerine yönlendirme ve destek sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDE BİR EVDEN YAKLAŞIK 35 TON ÇÖP ÇIKARILMASININ ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPSAMLI TEMİZLİK, İLAÇLAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI. 69 YAŞINDAKİ ARİFE KIZMAZ’IN EVİ, BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN YAŞANABİLİR HALE GETİRİLİRKEN, İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YENİ EŞYALAR DA YERLEŞTİRİLDİ.