Yılların ukdesi gerçek oldu: Yalnızca Mahallesi'nde 18 kadın mezuniyet coşkusu yaşadı

yüreğir'de yılların ukdesi sona erdi:

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde, çeşitli nedenlerle yıllarca okula gönderilmeyen kadınlar, açılan okuma-yazma kursunu tamamlayarak hayallerini gerçekleştirdi. Toplam 18 kadın, kursu bitirmenin sevincini yaşadı.

kursun işleyişi:

Tadilatı yapılan okulda Ogün Abi Derneği öncülüğünde başlatılan eğitimlerde, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi tarafından öğretmen tahsisi yapıldı. Kadınlara yaklaşık 5 ay boyunca okuma-yazma ve temel matematik eğitimi verildi. Sabahları çocuklarını okula gönderdikten ve tarlada çalıştıktan sonra kursa katılan kadınlar düzenli olarak derslere devam etti.

mezuniyet ve katılımcı sözleri:

Kursa katılan kadınlar mezuniyeti pasta keserek kutladı. Katılımcılardan Saadet Altınbaş (45) duygularını, "Annem erken vefat edince babam beni okula göndermedi. Sonrada evlenince çocuklarıma okuma-yazma öğretirken kendimde öğrendim ama bu okulda tam anlamıyla okuma-yazmayı öğrendim. Kız çocukları temel bir birey. Kız, erkek fark etmeden okula gönderilmeli ancak bu devirde kız çocuklarının okuması çok önemli" sözleriyle dile getirdi.

Meke Barlas (46) ise, "Biz köyde yaşıyorduk ve ufakken bizi kimse okula göndermedi. Okuma-yazma öğrendim, Allah razı olsun. 5 çocuğum var ve onların okuma-yazması var. Bir tek benim okuma-yazmam yoktu. Öğrenmeyi çok istiyordum ama bizi ailemiz göndermedi. Çocuklarımdan sonra okuma-yazma öğrenmeyi çok istedim ve bu kursa gelip öğrendim" diye konuştu. Kursu veren öğretmen Ebru Günkan kursun kadınlara moral sağladığını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur ise kursun belirli dönemlerde devam edeceğini aktararak, "Dernek olarak bu kurs, ‘Bir Hayalim Var’ projesi kapsamında unutulmuş insanların hayal kurabilmesi için yaptığımız bir çalışmaydı. Ayrıca bu projeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ‘İyilik Var’ projesiyle de pekiştirdik ve çok güzel oldu. Buradaki ablalarımız okuma-yazma öğrendi. İnşallah bu projelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ADANA'DA YILLAR ÖNCE ‘KIZLAR OKUMAZ, KIZ ÇOCUĞU EVİNDE DURUR' GİBİ ÇEŞİTLİ NEDENLERLE OKULA GİDEMEYEN VE HAYALLERİ YARIM KALAN KADINLAR, YILLAR SONRA OKUMA-YAZMA KURSUNA KATILARAK HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. KURSTAN MEZUN OLAN KADINLAR PASTA KESİP KENDİLERİNİ ALKIŞLADI.