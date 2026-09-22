Yılmaz Manisa Turgutlu saldırısında failin yakalandığını ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu

olayın seyri ve soruşturmanın durumu

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Konuşmasının başında Manisa Turgutlu'da Niyazi Üzmez Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırıya değinen Yılmaz, '2 ağır yaralımız var. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz ile sağlık ekiplerimiz bölgeye sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı' ifadelerini kullandı.

Yılmaz, olayın failiyle ilgili olarak 'Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin kontrolü altında, yakalanmış durumda' dedi ve valinin ile ilgili kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yaralıların tedavi altında olduğunu kaydeden Yılmaz, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarının olay yerine intikal ettiğini, onların da kamuoyunu daha detaylı bilgilendireceğini aktardı. Yılmaz ayrıca, 'Her türlü adli ve idari soruşturma başlatılmış durumda' sözlerini yineledi.

kurul gündemi: coğrafi bilgi sistemleri ve veri entegrasyonu

Toplantıda il olarak coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile kamu kurumlarının performans ve olgunluk seviyeleri ele alındı. Yılmaz, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun e-Devlet'e entegre edildiğini hatırlatarak, '1 Ocak 2025 tarihinde 14 bin kullanıcıyla başlayan uygulamada bugün kullanıcı sayısının 1 milyon 116 bini aştığını' ifade etti. Platformdaki coğrafi verilerin kalitesi, güncelliği ve hizmet sürekliliğinin güvence altına alınmasının önemine vurgu yaptı.

yerel yönetimler, standartlar ve karar destek araçları

Yılmaz, merkezi idare kurumlarının coğrafi verilerini ortak standartlarda bir araya getirip kullanıma açtıklarını belirterek şimdi bu yapıyı bir adım daha ileri taşıyacaklarını söyledi. Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri ile il özel idarelerinin de ulusal coğrafi veri ekosistemine dâhil edileceğini anlattı. Bu kapsamda yerel yönetimlerce sağlanan verileri standartlara uygun hale getirerek 147 coğrafi veri öğesi için Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri oluşturduklarını aktardı.

Yılmaz, 'Kurmakta olduğumuz bu entegre yapıyla, coğrafi veriyi sadece üretilen bir bilgi olmaktan çıkarıp, etkin bir karar destek aracı yapmayı hedefliyoruz' diyerek verinin karar süreçlerindeki rolünü öne çıkardı.

projeler ve su yönetimi odakları

Yılmaz, coğrafi veriyi teknolojiyle buluşturan projelere destek verdiklerini ve bu çerçevede 'Yerli ve Milli Navigasyon Uygulaması Geliştirme' projesinin öne çıktığını belirtti. Bu projenin ülkenin teknolojik altyapısı ve coğrafi verilerini esas alarak ihracat potansiyeli yüksek bir navigasyon ekosistemi oluşturmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Deniz yetki alanlarına ilişkin olarak da MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezinin Kurulması' projesiyle mavi vatan coğrafi veri altyapısının güçlendirileceği vurgulandı.

İklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve yükselen su talebinin su yönetimini bütüncül bir yaklaşımla ele almayı zorunlu kıldığını söyleyen Yılmaz, 2026-2035 Ulusal Su Planı ile gelecek 10 yıllık su yönetimi hedef ve önceliklerinin belirlendiğini dile getirdi. Ulusal Su Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan veri altyapısının 'Akıllı Su Yönetim Sistemi' ile daha ileri bir aşamaya taşınmasının planlandığını ve su kaynaklarının kaynaktan son kullanıcıya kadar gerçek zamanlı izlenerek yönetilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Yılmaz, kurumsal bilgi birikimin dost ve kardeş ülkelerle yapılan iş birliklerinde de değerlendirildiğini belirterek KKTC'de 2024 yılında başlatılan Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi kapsamında hava fotoğrafı çekimleri, ortofoto üretimi ve üç boyutlu dijital ikiz çalışmalarının tamamlandığını ve üretilen verilerin teslim aşamasına getirildiğini aktardı.

Konuşmasını, coğrafi veriyi ülkenin kalkınmasına hizmet eden güçlü bir kaynağa dönüştürme hedefi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırım, planlama ve karar süreçlerinde stratejik bir güç olarak kullanma kararlılığıyla sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Coğrafi veriyi sadece üretilen bir bilgi olmaktan çıkarıp, etkin bir karar destek aracı yapmayı hedefliyoruz"