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Yılmaz uyardı: spekülasyon ve manipülasyon yapanlar hesap verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM'de, spekülasyon ve manipülasyonla haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Yılmaz uyardı: spekülasyon ve manipülasyon yapanlar hesap verecek

tbmm'de açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

hukuki sorumluluk vurgusu

"Bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir"

Yılmaz'ın sözleri, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde etmenin hukuki sonuçlarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: &quot;Bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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