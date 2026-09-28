Yirmi yıllık bağımlılıktan kurtuluş: sigarayı devlet polikliniğinde bıraktı

Çorum'da 20 yıllık sigara bağımlılığından kurtuluş

Çorum'da bir kamu kurumunda çalışan 46 yaşındaki Okan Ateş, günlük tütün tüketimi günde iki paketten fazla olan ve yaklaşık yirmi yıl süren bağımlılığından İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde aldığı planlı tedaviyle kurtuldu. Başvuruya yol açan yakınmaları arasında gece uykusunda başlayan hırıltılar, yürürken görülen nefes darlığı ve akciğer kanseri nedeniyle babasını kaybetmiş olmasının etkisi öne çıktı.

Tedavi süreci ve uygulanan yöntemler:

Polikliniğe başvuruda önce muayene, göğüs radyografisi ve kan tetkikleri yapıldı. Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Nazlı Hacer Kısa tarafından tetkik sonuçlarına göre hasta için bir tedavi haritası oluşturuldu ve uygun ilaç tedavisi ile psikoterapi desteği planlandı. Tedavi sürecinin genelde en az 3 ay sürdüğü, sigara bırakma gününün belirlenmesinin önemli olduğu ve azaltarak bırakma yaklaşımının tercih edilmediği belirtildi. Dr. Nazlı Hacer Kısa, uygulanan ilaçların bilimsel çalışmalara dayandığını ve verilen ilaçların hiçbir kalıcı yan etki bırakmadığının gözlemlendiğini vurguladı.

Tedavi sırasında hastalar düzenli kontrollerle takip ediliyor; bırakma sonrası geri dönmeler olduğunda tekrar kabul edilip yeniden tedavi planlanabiliyor. Poliklinikte hem ilaç dozu ayarlamaları hem de psikoterapi desteği sağlanıyor. Randevular MHRS ya da aile hekimleri aracılığıyla alınabiliyor.

Sonuçlar, iyileşme ve merkezde sunulan hizmetler:

Ateş, belirlenen bırakma gününde tedavinin 4. gününde sigarayı bıraktığını, 10 ayı aşkın süredir de içmediğini aktardı. Bırakmanın ardından gece hırıltılarının kesildiğini, yürüyüş sırasında nefes almasının kolaylaştığını ve yemeklerle çayın tadını yeniden almaya başladığını söyledi. Ayrıca sigarayı bırakma sonrası kilo alma korkusunun yaygın olduğuna dikkat çekildi ve bunun diyetisyen desteğiyle yönetilebildiği ifade edildi. Eşinin desteği ve çevresindeki bazı arkadaşlarının şüpheci yaklaşımına rağmen süreci başarıyla tamamladığı belirtildi.

Çorum Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özgün Pehlivan ise ilde üç Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu, bu merkezlerde sigara bırakma polikliniğinin yanı sıra diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve diş hekimi gibi birimlerin yer aldığını söyledi. Ayrıca meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanseri taramaları ile aile planlaması ve danışmanlık hizmetlerinin de ücretsiz verildiği ve vatandaşların MHRS üzerinden doğrudan randevu alabileceği bilgisi paylaşıldı.

Hastanın deneyimi, erken tanı, planlı takip ve çok disiplinli destekle uzun yıllara yayılan sigara alışkanlığının terk edilebileceğini, fiziksel yakınmalarda gerileme ve yaşam kalitesinde belirgin iyileşme sağlanabileceğini gösteriyor.

SİGARAYI BIRAKAN HASTA OKAN ATEŞ VE AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI DR. NAZLI HACER KISA