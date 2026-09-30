Yoğun bakım hemşiresinin uluslararası zaferi: Nanbudo dünya şampiyonu

başarı öyküsü

Aydın Şehir Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşiresi olarak görev yapan Fuat Yiğit Akküç, İstanbul'da düzenlenen 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda kendi kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Bu başarı, hem mesleki sorumluluklarıyla hem de uluslararası arenadaki spor performansıyla dikkat çekiyor.

spor geçmişi ve gelişim:

Akküç, küçük yaşlardan itibaren Uzak Doğu savaş sanatlarına ilgi gösterdi. Beden eğitimi öğretmeni ve eski milli sporcu olan annesinin desteğiyle sporculuk kariyerini ilerletti. Konya'da düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan Akküç, ardından Amasra'da gerçekleşen Uluslararası Altın Kemer Şampiyonası'nda da altın kemer sahibi oldu.

dünya sahnesine uzanan yol:

Nanbudo Karate Türkiye Şampiyonası'ndaki şampiyonluğu ile dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanan Akküç, Türkiye'yi temsil ederek 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Bu derece, sporcunun uzun süreli emek ve disiplininin somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Akküç'ün başarısı, memleketi Aydın'da sevinçle karşılandı ve sağlık camiasında da örnek bir performans olarak paylaşıldı. Hem sağlık hizmetlerine devam eden hem de uluslararası sportif başarıya ulaşan bir profesyonel olarak Akküç, iki alanda gösterdiği kararlılıkla öne çıkıyor.

SAĞLIK PERSONELİ AKKÜÇ, DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU