Kayseri'de çiçekçilerde hazırlık tam gaz

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kayseri'deki çiçekçilerde sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Öğretmenlerine çiçek veya bitki hediye etmek isteyen vatandaşlar, hem fiziksel mağazalara hem de telefonla verilen siparişlere yöneliyor. Esnaf, artan talepleri karşılamak için paketleme ve teslimat ekiplerini yoğun biçimde organize ediyor.

hazırlık ve teslimat:

20 yıldır çiçekçilik yapan Mehmet Bener, iş yerlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığını belirtiyor. Bener, Kayseri'de yaklaşık 350 çiçekçi bulunduğunu ve esnafın siparişlere göre evlere, iş yerlerine ve belirtilen adreslere teslimat yaptığını ifade etti. Siparişler arasında özellikle saksı bitkilerinin öne çıktığı, kesme çiçeklerden ise daha çok buket hazırlandığı kaydedildi.

gün bazında satış eğilimleri:

Bener'in aktardığına göre Öğretmenler Günü, Sevgililer Günü ve Anneler Günü kadar yoğun olmasa da sektörde dikkate değer bir hareketlilik yaratıyor. Gün içinde gelen taleplerin dağılımı, müşterilerin tercihleri ve teslimat adreslerine göre değişkenlik gösteriyor; buna rağmen esnafın temposu gün boyunca yüksek seyrediyor.

Çiçekçiler, gelen siparişleri hazırlayıp teslimatlarını sürdürüyor; hem saksı bitkisi hem de buket seçenekleri satışların ana kalemini oluşturuyor. Öğretmenlerine küçük bir jest yapmak isteyenler için bu yıl da yerel esnaf önemli bir rol oynuyor.

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi