Yoğun sağanak riski Batı Karadeniz'de: Düzce ve Zonguldak için uyarı

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in batısında yer alan Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların etkili olacağı bölgelerde dikkat ve tedbir çağrısı yapıldı.

Beklenen yağış miktarı ve süre:

Kurumlardan alınan verilere göre yağışların 12 saatlik periyotta metrekareye 21 ila 60 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor. Bu yoğunluk, kısa sürede yerel su birikintileri ve taşkınlara yol açabilecek nitelikte kabul ediliyor.

Olası olumsuzluklar ve riskler:

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile birlikte ulaşımda aksamalar gibi sorunların yaşanabileceğini bildiriyor. Bu etkiler özellikle alçak kesimler ve altyapının zayıf olduğu noktalarda belirgin olabilir.

Kuvvetli yağış uyarısı 22 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00’dan 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 21.00’e kadar geçerli olacak. Yetkililer, belirtilen dönem boyunca vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmalarını; meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyanık davranmalarını istedi.

DÜZCE VE ZONGULDAK’TA YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR. METEOROLOJİ, SEL, SU BASKINI, YILDIRIM VE ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.