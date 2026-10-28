Dolar 49,8236 +0,08%
Euro 55,6206 +0,46%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,53 +0,16%
EUR/USD 1,1157 +0,23%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Yoğun yağışta kayganlaşan yolda zincirleme kaza: Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 8 yaralı

Nurdağı kesiminde etkili yağış nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi; 8 kişi yaralandı, yol kısa süreli kapandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yoğun yağışta kayganlaşan yolda zincirleme kaza: Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 8 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde zincirleme kaza

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı bölgesinde etkili olan yoğun yağış sonrası kayganlaşan yolda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle ulaşım kısa süreliğine dururken, olay yerine sevk edilen ekipler müdahale etti.

Olayın seyri:

Kaza, iddialara göre yoğun yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu meydana geldi. Bölgedeki sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve zemin koşullarının bozulmasının zincirleme kazada etkili olduğunu bildirdi. Kaza sonucu yaralananların sayısı yetkililerce 8 olarak açıklandı.

Müdahale ve yolun açılması:

112 acil çağrı merkezine yapılan bildirim üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde tekrar açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yağışlı havalarda hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek sürücüleri uyardı.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU&#039;NDA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME...

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU'NDA YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 8 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarmanın sırtında hayat kurtaran müdahale: Gemlik'te mahsur kalan çift tahliy...
images

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı
images

Yağmurun etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı
images

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gümüşhane'de itfaiyenin müdahalesiyle Harşit Çayı kenarından kurtarılan yavru kedi

Kırsal konutların inşa süreci Hatay'da masaya yatırıldı

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş