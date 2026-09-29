Yoğun yağmur ve fırtına İstanbul sokaklarında hayatı sekteye uğrattı

Kentin sabah saatlerinden itibaren etkilenmesi

Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun yağmur ve kuvvetli rüzgar, İstanbul'da günlük hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle şemsiyelerin ters dönmesi kent genelinde sık görülen bir manzara olurken, birçok kişi yağıştan korunmak için duraklara ve iş yerleri girişlerine sığındı.

Ulaşımda kesintiler ve yoğunluk

Yağmurun ardından yolların kayganlaşması, özellikle ana arterler ve köprü bağlantı yolları üzerinde trafik yoğunluğuna yol açtı. Araçların ilerlemede zorlandığı noktalarda zaman zaman yavaşlamalar yaşandı ve toplu taşıma duraklarında bekleme yoğunluğu görüldü.

Yaya ve sürücülerin yaşadığı zorluklar

Hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti; bazı vatandaşlar şemsiyelerinin zarar görmesi nedeniyle korunaklı alanlara yöneldi. Sürücüler ise kaygan zemin ve yoğun trafikten dolayı daha temkinli hareket etmek zorunda kaldı. Gözlemler, kent merkezinde günlük akışın etkilendiğini gösterdi.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLDU. RÜZGARIN ETKİSİYLE ŞEMSİYELERİN TERS DÖNDÜĞÜ, VATANDAŞLARIN YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ MEGAKENTTE, ANA ARTERLERDE DE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI