Yokuşta freni boşalan araç istinat duvarında asılı kaldı

olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesinde park halindeki bir araç, frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etti. Araç bir süre ilerledikten sonra yol kenarında bulunan istinat duvarında asılı kalarak durabildi.

ihbar ve ilk müdahale:

Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

aracın tahliyesi:

Güvenlik önlemleri sağlandıktan sonra çağrılan çekici ile istinat duvarında asılı kalan araç bulunduğu yerden dikkatle çıkarılarak çekiciye yüklendi. Operasyon sırasında yaralanan olmadığı bildirildi.

yol güvenliği ve temizlik:

Kazada aracın yakıt deposunun delinmesi sonucu yola mazot döküldü. Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı; çalışma süresince yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ve temizlik tamamlandıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR ARACI FRENLERİNİN BOŞALMASI SONUCU ARAÇ YOKUŞ AŞAĞI KAYARAK İSTİNAT DUVARINDA ASILI KALDI. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI.